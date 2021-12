Nadal vence francês e ainda volta a jogar nesta sexta

A vitória sobre Benoit Paire, na manhã desta sexta-feira, 26, em Barcelona, foi só a abertura do dia para Rafael Nadal. O espanhol, grande favorito ao título no torneio que distribuiu 500 pontos ao campeão no ranking da ATP, fez o primeiro jogo do dia no saibro espanhol e venceu com relativa tranquilidade o francês por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7/2) e 6/2, em uma hora e 26 minutos.

O calendário de jogos de Barcelona ficou apertado porque choveu forte desde o começo da tarde de quinta-feira por lá e adiou praticamente toda a rodada do dia. Serão realizados apenas mais duas partidas na quadra central do torneio nesta sexta antes de Nadal jogar de novo, pelas quartas de final, contra quem passar entre Kei Nishikori (Japão) e Albert Ramos (Espanha).

O brasileiro Thomas Bellucci também conheceu nesta manhã o adversário que enfrentará à tarde. Será o alemão Philipp Kholschreiber, que fez 2 sets a 1 sobre o eslovaco Martin Klizan, com parciais de 1/6, 7/6 (7/2) e 7/6 (7/5) - o jogo foi retomado com 4/3 para o alemão no terceiro set depois de ser paralisado na quinta. Kholschreiber é o 21.º do ranking mundial e oitavo cabeça de chave em Barcelona. Bellucci, o 44.º do mundo, vai atrás da sua primeira sequência de três vitórias desde outubro passado.

