Nadal supera francês e encara Dimitrov nas quartas de final em Pequim

O espanhol Rafael Nadal triunfou em uma partida de nível bem diferente nos dois sets disputados para avançar às quartas de final do Torneio de Pequim, ATP 500 disputado em quadras rápidas. Nesta quinta-feira, 6, o número 4 do mundo superou o francês Adrian Mannarino, 64º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/6 (8/6).

Campeão da competição chinesa em 2005, Nadal sobrou nos 11 games iniciais do duelo, tendo vencido nove deles, incluindo três quebras de serviço. Mas Mannarino reagiu no segundo set, quando perdia por 3/1, igualando o placar em 3/3 e posteriormente levando a parcial para o tie-break, quando o espanhol fechou o jogo no seu segundo match point.

Nadal parece estar em grande forma nesta semana em Pequim, tanto que já está classificado às semifinais da chave de duplas. E antes de superar Mannarino nesta quinta, o espanhol só perdeu dois games na sua partida de estreia, diante do italiano Paolo Lorenzi.

Classificado às quartas de final, Nadal agora terá pela frente o búlgaro Grigor Dimitrov, o número 20 do mundo. O espanhol tem grande vantagem no confronto direto, de 7 a 0, mas em cinco desses confrontos perdeu um set.

adblock ativo