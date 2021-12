Nadal perde uma posição na ATP após título em Roland Garros

O espanhol Rafael Nadal perdeu uma posição no ranking da ATP apesar do título conquistado no domingo em Roland Garros, sendo superado pelo compatriota David Ferrer, derrotado na final de domingo.

Ferrer, que disputou sua primeira final em Roland Garros, tirou o quarto lugar de Nadal, que defendia o título e se tornou o primeiro tenista da história a vencer oito vezes o mesmo torneio de Grand Slam.

O sérvio Novak Djokovic mantém a liderança, seguido pelo britânico Andy Murray e pelo suíço Roger Federer.

Ranking ATP em 10 de junho de 2013:

1. Novak Djokovic (SRV) 11.830 pontos

2. Andy Murray (GBR) 8.310

3. Roger Federer (SUI) 7.640

4. David Ferrer (ESP) 7.220 (+1)

5. Rafael Nadal (ESP) 6.895 (-1)

6. Tomas Berdych (TCH) 4.515

7. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 4.155 (+1)

8. Juan Martín Del Potro (ARG) 3.960 (-1)

9. Richard Gasquet (FRA) 3.090

10. Stanislas Wawrinka (SUI) 2.810

11. Tommy Haas (ALE) 2.585 (+3)

12. Marin Cilic (CRO) 2.570 (-1)

13. Kei Nishikori (JAP) 2.495 (+2)

14. Janko Tipsarevic (SRV) 2.390 (-2)

15. Milos Raonic (CAN) 2.225 (+1)

16. Nicolás Almagro (ESP) 2.195 (-3)

17. Gilles Simon (FRA) 1.985 (+1)

18. Philippe Kolschreiber (ALE) 1.885 (+1)

19. Sam Querrey (EUA) 1.810 (+1)

20. Juan Mónaco (ARG) 1.740 (-3)

...

47. Thomaz Bellucci (BRA) 920 (-3)

100. Rogerio Dutra Silva (BRA) 550 (-6).

adblock ativo