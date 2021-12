Nadal perde e leva 'pneu' de Murray em volta às quadras

O espanhol Rafael Nadal dificilmente poderia ter um retorno pior ao tênis após se recuperar de uma cirurgia no apêndice. Nesta sexta-feira, o número 3 do mundo foi massacrado pelo britânico Andy Murray, sexto colocado no ranking da ATP, no Torneio de Exibição de Abu Dabi, o Mubadala World Tennis Championship, levando, inclusive, um "pneu".

Embalado pela vitória sobre o espanhol Feliciano Lopez nas quartas de final, na última quinta-feira, Murray encontrou ainda mais facilidade nesta sexta-feira, pelas semifinais. O britânico se garantiu na decisão do torneio de exibição ao derrotar Nadal por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/0, em 1 hora e 30 minutos.

Nadal abriu 3/0 no começo da primeira parcial, com uma quebra de serviço no segundo game, e depois a fechou em 6/2, ao converter um break point no oitavo game. No segundo set, embora o espanhol tenha desperdiçado alguns break points, Murray teve ainda mais facilidade e venceu por 6/0.

Classificado para a final do Torneio de Exibição de Abu Dabi, Murray agora terá pela frente, neste sábado, o vencedor da partida entre o sérvio Novak Djokovic e o suíço Stan Wawrinka. Já Nadal disputará o terceiro lugar contra o tenista que for derrotado nesse duelo.

Também nesta sexta-feira, em uma partida entre tenistas espanhóis, Nicolas Almagro, número 71 do mundo, assegurou a quinta colocação do torneio amistoso ao bater Lopez, 14º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/5).

