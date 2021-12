Nadal passa por alemão e vai às quartas em Pequim

O espanhol Rafael Nadal não teve muito trabalho para avançar às quartas de final do torneio de Pequim, nesta quinta-feira, na China. Segundo cabeça de chave, ele venceu com facilidade o alemão Peter Gojowczyk por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, chegando à segunda vitória na chave de simples do torneio.

Se na semifinal de Doha (Catar) Nadal chegou a sair atrás no placar, perdendo o primeiro set para Gojowczyk, em Pequim ele não deu chance para o azar pontuando em 85% das vezes em que acertou o primeiro serviço. O alemão, número 111 do mundo, até teve três break points, mas todos foram salvos por Nadal.

O espanhol joga em Pequim o seu primeiro torneio depois de um hiato de 13 semanas tratando uma lesão no punho. Vice no ano passado, ele segue na briga pelo segundo título da carreira em Pequim (o primeiro foi em 2005). Nas quartas de final, Nadal enfrenta o eslovaco Martin Klizan, número 56 do mundo, que acabou favorecido pela desistência do letão Ernests Gulbis, que se retirou quando perdia de 6/2 e 3/0 nas oitavas de final.

Se Gulbis, sétimo cabeça de chave, ficou pelo caminho por lesão, outros favoritos avançaram. Também nesta quinta-feira, o búlgaro Grigor Dimitrov fez um duplo 6/4 para eliminar o argentino Pablo Andujar, enquanto o checo Tomas Berdych, sexto do mundo, passou com 6/4 e 6/3 pelo sérvio Viktor Troicki, que jogava o torneio como convidado depois de cumprir um ano de punição por fugir de um exame antidoping.

