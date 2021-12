Nadal é eliminado por Almagro no Torneio de Barcelona

O espanhol Rafael Nadal foi surpreendido nas quartas de final do Torneio de Barcelona, ATP 500 disputado em quadras de saibro. Nesta sexta-feira, o número 1 do mundo acabou sendo eliminado nas quartas de final ao perder para o compatriota Nicolas Almagro, 20º colocado no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 7/6 (7/5) e 6/4, em 2 horas e 47 minutos.

A derrota é considerada bastante inesperada em razão do retrospecto de Nadal diante de Almagro e no Torneio de Barcelona. Afinal, o número 1 do mundo havia vencido as dez partidas anteriores diante do compatriota. Além disso, foi campeão em Barcelona nas oito vezes anteriores em que participou da competição, em que não era batido desde a edição de 2003.

O excelente retrospecto, porém, não foi suficiente para Nadal avançar às semifinais em Barcelona. No primeiro set, os espanhóis trocaram quebras de serviço nos dois primeiros games. Depois, Nadal se impôs, converteu break points no quinto e sétimo games e fechou a parcial em 6/2. O segundo set foi bem mais equilibrado e sem quebras de serviço. Mas Almagro venceu o tie-break e forçou a realização da terceira parcial.

Nadal parecia perto da vitória ao fazer 3/1 no terceiro set, com uma quebra de saque no quarto game, mas a partir disso Almagro se impôs na partida. Ele converteu break points no quinto e sétimo games, perdeu o seu serviço em seguida, mas voltou a quebrar o número 1 no nono game. Depois, confirmou o seu saque, fechou a parcial em 6/4 e o jogo em 2 sets a 1.

Com a histórica vitória, Almagro se classificou às semifinais do Torneio de Barcelona. Agora, ele terá pela frente o vencedor da partida entre o colombiano Santiago Giraldo e o alemão Philipp Kohlschreiber.

adblock ativo