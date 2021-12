Nadal desiste de liga de tênis e Federer assume vaga

Próximo do seu retorno às quadras após se recuperar de uma lesão no punho direito, o espanhol Rafael Nadal optou por cancelar a sua participação no International Premier Tennis League alegando razões de saúde. Assim, ele será substituído na disputa, marcada para o período entre os dias 28 de novembro e 13 de dezembro, pelo suíço Roger Federer.

Nadal desistiu de participar do US Open, disputado no mês passado, por causa da contusão do punho e também não defendeu a Espanha no duelo com o Brasil, pela repescagem do Grupo Mundial da Copa Davis. Agora, deve voltar a jogar nas próximas semanas, no giro asiático da ATP.

Substituto de Nadal nessa liga asiática de tênis, Federer vai compor a equipe indiana do torneio com o norte-americano Pete Sampras, a duplista indiana Sania Mirza, os franceses Gael Monfils e Fabrice Santoro, o local Rohan Bopanna e a sérvia Ana Ivanovic.

Nesse torneio, quatro equipes vão competir em sistema de melhor de cinco, em confrontos marcados para quatro cidades - Manila, Dubai, Nova Délhi e Cingapura -, entre os dias 28 de novembro e 13 de dezembro. As cinco partidas são de simples masculino, simples feminino, duplas masculinas, duplas mistas e de lendas do tênis.

