Nadal derrota Verdasco e pode ter Federer nas oitavas em Indian Wells

Exibindo cada vez mais no Masters 1000 de Indian Wells o tênis que mostrou no Aberto da Austrália, o espanhol Rafael Nadal teve pouco trabalho para eliminar o compatriota Fernando Verdasco nesta terça-feira e avançar às oitavas de final. O ex-número 1 do mundo venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5, em 1h29min de partida, na quadra rápida do torneio norte-americano.

Com o triunfo, Nadal fez sua parte para reeditar a final do Aberto da Austrália contra Roger Federer. Para tanto, o suíço precisa vencer o local Steve Johnson ainda nesta terça. Nadal e Federer protagonizaram belo e longo duelo na final em Melbourne, com vitória do suíço por 3 sets a 2, no fim de janeiro. O campeão levantara seu 18º troféu de Grand Slam, recorde absoluto na história do tênis.

Para agendar este aguardado reencontro, Nadal atropelou Verdasco no primeiro set, vencido em apenas 31 minutos. Sem ter o saque ameaçado, precisou de apenas uma quebra para vencer a parcial. No segundo set, o 29º do ranking tentou equilibrar o jogo e até faturou uma quebra sobre Nadal, atual 6º do mundo.

Antes de sofrer a quebra, o ex-líder do ranking já estava na dianteira do placar, com uma quebra. Mas, após sofrer o empate de Verdasco, não demorou para buscar nova quebra para encaminhar a 16ª vitória em 19 jogos contra o compatriota no circuito profissional.

Mais cedo, o japonês Kei Nishikori derrotou o luxemburguês Gilles Müller com um duplo 6/2. Nas oitavas de final, o número cinco do mundo vai enfrentar o local Donald Young, que surpreendeu ao despachar o francês Lucas Pouille, em ascensão no circuito, pelo placar de 6/4, 1/6 e 6/3.

O Masters de Indian Wells é a primeira competição disputada por Nishikori desde a eliminação surpreendente para o brasileiro Thomaz Bellucci logo na estreia no Rio Open, no mês passado.

