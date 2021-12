Nadal deixa hospital após cirurgia de apendicite

O espanhol Rafael Nadal recebeu alta nesta quarta-feira, 5, dois dias após ser submetido a cirurgia por conta de uma apendicite que vinha o incomodando nas últimas semanas. Ele seguia internado no Centro Médico TEKNON, sob observação, mas seu quadro evoluiu sem qualquer transtorno, como esperado, e o tenista poderá seguir a recuperação em casa.

Nadal deixou o hospital em Barcelona com pressa, mas falou rapidamente com a imprensa que o esperava do lado de fora. "Tudo correu bem. Era uma cirurgia simples, comum, uma das mil que acontecem todo dia", comentou o espanhol, que admitiu estar ainda "um pouco dolorido".

Nadal começou a sofrer com os sintomas da apendicite há cerca de quatro semanas, durante a disputa do Masters 1000 de Xangai. Depois, ele chegou a disputar o Torneio da Basileia, mas, muito abaixo das melhores condições físicas, acabou surpreendido pelo jovem croata Borna Coric, de 17 anos, nas quartas de final. Só então, decidiu passar pelo procedimento cirúrgico e desistiu do ATP Finals.

