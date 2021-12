Nadal dá troco em Ferrer e abre ATP Finals com vitória

Derrotado por David Ferrer na semifinal do Masters 1.000 de Paris, no último sábado, o espanhol Rafael Nadal deu o troco no seu compatriota nesta terça-feira, em Londres, na sua estreia no ATP Finals, torneio que reúne os melhores tenistas da temporada. Atual líder do ranking mundial, ele venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, no confronto que fechou a primeira rodada do Grupo A da competição.

O resultado fez Nadal ficar na ponta da chave, em vantagem nos critérios de desempate em relação ao suíço Stanislas Wawrinka, que na última segunda-feira estreou derrotando o checo Tomas Berdych por 2 sets a 1. Para completar, agora o espanhol está a apenas uma vitória neste ATP Finals de garantir a liderança do ranking mundial até o final do ano.

Na última segunda, Nadal apareceu com 12.030 pontos no topo da listagem da ATP e aumentou a sua vantagem sobre o sérvio Novak Djokovic, único com chances matemáticas de tirar do espanhol da ponta neste encerramento de temporada.

Batido por 6/3 e 7/5 por Ferrer no sábado, Nadal desta vez deu poucas chances ao seu compatriota, derrotado em apenas uma hora e 14 minutos. No primeiro set, mesmo tendo o seu saque quebrado em uma oportunidade, o tenista número 1 do mundo aproveitou os três break points cedidos pelo rival para liquidar a parcial em 6/3.

Já no segundo set, Nadal foi arrasador e abriu 5 a 0 com duas quebras seguidas, antes de Ferrer esboçar uma pequena reação ao confirmar o seu serviço e devolver uma quebra. Entretanto, o favorito voltou a ser feliz em uma oportunidade de quebra para fechar o confronto em 6/2 ao aproveitar o seu segundo match point.

No outro jogo de simples do dia em Londres, Djokovic entrará em quadra a partir das 18 horas (de Brasília), quando estreia neste ATP Finals em um clássico contra o suíço Roger Federer. O confronto irá fechar a primeira rodada do Grupo B, que na última segunda-feira foi aberto com uma vitória do argentino Juan Martín del Potro sobre o francês Richard Gasquet.

adblock ativo