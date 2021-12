Nadal confirma lesão e desiste dos Masters 1000 de Miami e Indian Wells

As lesões voltaram a assolar Rafael no início desta temporada, e, nesta sexta-feira, o espanhol anunciou a desistência dos dois próximos torneios justamente por um problema físico. Ele não poderá disputar os Masters 1000 de Miami e de Indian Wells, ambos nos Estados Unidos neste mês.

Nadal voltou a sentir dores na coxa direita no começo da semana e, inclusive, precisou desistir da disputa do Torneio de Acapulco na última terça-feira. Nesta sexta, ele confirmou que o problema é o mesmo que o fez deixar a disputa do Aberto da Austrália, em janeiro, e anunciou o afastamento para se tratar.

"Infelizmente, a lesão que sofri em Acapulco antes do início do torneio está na mesma área da que tive em Melbourne. Eu não poderei jogar em Miami ou em Indian Wells, já que preciso me recuperar. Foi bastante doloroso deixar a disputa em Acapulco e também é bastante difícil não jogar nos EUA. Vou sentir falta de vocês e farei de tudo para estar de volta ao torneio em 2019", escreveu em suas redes sociais.

Rafael Nadal atuou em somente um torneio nesta temporada, justamente o Aberto da Austrália, que precisou abandonar nas quartas de final, quando sofreu a lesão na coxa. Como não poderá defender os pontos conquistados em 2017, quando foi às oitavas em Indian Wells e à final em Miami, o espanhol pode cair no ranking da ATP.

