Nadal bate Thiem e conquista 12º título em Roland Garros

Rafael Nadal sufocou o tenista austríaco Dominic Thiem neste domingo, 9, e venceu seu 12º título em Roland Garros. O espanhol segue invicto em finais no torneio de Paris, são 12 vitórias e nenhuma derrota. O jogo deste domingo foi uma revanche da final de 2018, e Nadal novamente levou a melhor.

Por 3 sets a 1 (parciais por 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 ) ele não ofereceu chances para Thiem, que chegou até a roubar um set pela primeira vez em quatro confrontos contra o espanhol em Paris, mas que não foi o suficiente para parar o 'rei' em Roland Garros - O título consagra o espanhol como maior campeão em um torneio Grand Slam da história.

Além do troféu, Nadal recebeu também 2,3 milhões de euros (cerca de R$ 10,1 milhões) pela conquista. A briga do tenista, de 33 anos, no quesito títulos é com Roger Federer. O suíço é o maior campeão em Majors com 20 títulos. Nadal vem logo atrás com 18 conquistas.

adblock ativo