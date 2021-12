Nadal bate francês e segue na busca do primeiro título no Masters 1000 de Miami

Aos 30 anos, o espanhol Rafael Nadal segue na busca de um dos poucos títulos que nunca conquistou na carreira. Nesta terça-feira, ele garantiu vaga nas quartas de final do Masters 1000 de Miami ao derrotar o francês Nicolas Mahut por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/4).

Nadal precisou de 1h35min para confirmar o favoritismo. Quinto cabeça de chave no torneio norte-americano, ele superou o potente saque do experiente francês, número 55 do mundo aos 35 anos, e garantiu a classificação mesmo tendo obtido somente uma quebra de saque ao longo da partida.

Este é o quinto torneio disputado por Nadal em 2017 e ele ainda busca seu primeiro título na temporada. O espanhol chegou a duas finais desde janeiro, mas foi derrotado em ambas: para o suíço Roger Federer, no Aberto da Austrália, e para o norte-americano Sam Querrey, em Acapulco.

Nadal também luta para acabar com uma sina em Miami. Esta é a 13.ª participação dele no torneio em que nunca foi campeão. Desde 2004, o espanhol disputou quatro finais da competição e sempre foi derrotado, por Novak Djokovic, duas vezes, Federer e Nikolay Davydenko. No ano passado, ele caiu logo na estreia para o bósnio Damir Dzumhur.

Agora, Nadal terá que encarar outro cabeça de chave e a força da torcida norte-americana para seguir vivo em Miami. Nas quartas de final, ele vai duelar com o dono da casa Jack Sock, 13.º favorito, que eliminou nesta terça seu compatriota Jared Donaldson sem qualquer dificuldade, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1.

NISHIKORI VENCE - Outro dos principais favoritos que venceu e se classificou às quartas de final em Miami foi Kei Nishikori. O japonês, cabeça de chave número 2 nos Estados Unidos, suou bem mais que Nadal, mas passou pelo argentino Federico Delbonis por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 6/3.

Foram necessárias 2h14min para Nishikori se classificar nesta terça. O japonês encontrou muita dificuldade para resistir aos ataques do argentino e confirmar o serviço, mas, no fim, sua superioridade técnica falou mais alto diante do número 57 do ranking.

Ainda em busca do primeiro título em 2017, e do 12.º na carreira, Nishikori já sabe seu adversário nas quartas de final em Miami. Será o italiano Fabio Fognini, que não tomou conhecimento do norte-americano Donald Young nesta terça e venceu por 2 sets a 0, com direito a "pneu": 6/0 e 6/4.

Outro cabeça de chave que avançou em Miami durante o dia foi o checo Tomas Berdych. Listado como décimo favorito da competição, ele superou o francês Adrien Mannarino, número 65 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5. Nas quartas, Berdych vai duelar com o vencedor do confronto entre o suíço Roger Federer, quarto cabeça de chave, e o espanhol Roberto Bautista Agut, 14.º.

