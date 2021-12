Nadal bate Ferrer e é octocampeão em final com protesto

Rafael Nadal manteve a freguesia sobre David Ferrer na final espanhola de Roland Garros, neste domingo, 9, e se sagrou octocampeão do Grand Slam disputado em Paris. Com o placar de 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/2 e 6/3, a decisão só surpreendeu pelos protestos que interromperam a partida por duas vezes, durante cinco minutos, no segundo set. Mas não apagou o brilho da partida e nem o feito histórico de Nadal.

A partida foi marcada pelo grande domínio do favorito Nadal, que se tornou o primeiro a conquistar o mesmo torneio de Grand Slam por oito vezes em simples na Era Aberta. Ferrer, com seu conhecido estilo aguerrido em quadra, mostrou boa resistência somente no terceiro set. E não conseguiu evitar o revés em sua primeira final de Slam.

O duelo foi interrompido por duas vezes no segundo set, mas nenhuma delas por causa da chuva fina que ameaçou atrapalhar a partida. Uma manifestação contra a recente aprovação do casamento homossexual pelo Parlamento da França chamou a atenção de todos com uma faixa exibida nas arquibancadas, logo removida pela organização do torneio.

Poucos minutos depois, um dos manifestantes invadiu a quadra sem camisa, com uma máscara sobre o rosto e portando um sinalizador nas mãos. Chegou a ficar a dois metros de Nadal antes de ser retirado pelos seguranças, que precisaram apagar rapidamente o sinalizador, próximo à área de saque.

A invasão não chegou a assustar os tenistas e as celebridades presentes nas arquibancadas da quadra Philippe Chatrier, como o príncipe espanhol Felipe de Bourbon e o ator Leonardo di Caprio. Ao fim da partida, Nadal recebeu sua oitava taça de campeão de Roland Garros das mãos do velocista jamaicano Usain Bolt, bicampeão olímpico e recordista mundial dos 100 metros.

O título deste domingo amplia o número de feitos históricos de Nadal. Com 12 troféus de Grand Slam, ele alcançou o terceiro posto entre os maiores vencedores de torneios deste nível, igualando-se ao australiano Roy Emerson. Os dois só estão atrás de Roger Federer (17) e Pete Sampras (14). O espanhol ainda se tornou o primeiro a conquistar o mesmo torneio de Grand Slam por oito vezes na Era Aberta.

Estes títulos fizeram de Nadal o tenista com mais vitórias no saibro de Paris. Agora, são 59, contra 58 de Federer e do argentino Guillermo Vilas. O espanhol tem apenas uma derrota em Roland Garros, em 2009 (contra o sueco Robin Soderling). Foi o único ano no qual não se sagrou campeão desde que começou a disputar a competição. Assim, venceu em 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012 e 2013.

O "Rei do Saibro" aumentou também seu domínio no piso lento. Ele acumula 42 títulos nesta superfície, ficando cada vez mais próximo do recorde de Vilas. O argentino soma 46 troféus. Somente neste ano, Nadal se sagrou campeão no saibro por seis vezes.

A Ferrer, coube o consolo de disputar sua primeira final de Grand Slam na carreira. Aos 31 anos, ele se tornou o quarto mais velho a chegar numa decisão em Paris. Também terá a motivação de voltar a ocupar o quarto lugar no ranking da ATP, desbancando o próprio Nadal. O campeão voltará ao quinto posto porque apenas defendeu a pontuação de 2012 em Roland Garros, enquanto Ferrer conquistou novos pontos em relação ao ano passado.

O jogo

Nadal e Ferrer fizeram um início de jogo equilibrado mais por causa dos erros do favorito, ainda "frio" em quadra, do que pelos golpes do segundo. Assim que ganhou embalo, Nadal faturou a primeira quebra de saque do jogo, no terceiro game. Abriu 2/1, mas não sustentou a vantagem por muito tempo.

No único momento de grande resistência de Ferrer no set, ele devolveu a quebra logo na sequência e voltou a empatar o duelo. Mas não aguentou o ritmo do compatriota. Mesmo fazendo boas jogadas e resistindo aos fortes golpes de Nadal, Ferrer não demorou para sucumbir na parcial. Sofreu outras duas quebras de saque e viu o rival levar o set inicial.

A segunda parcial foi menos equilibrada. Nadal não teve dificuldades para quebrar novamente o saque de Ferrer e abrir 3/0. Nem a chuva leve e nem os dois protestos que paralisaram a partida atrapalharam o favorito. A manifestação contra a recente aprovação do casamento homossexual pelo Parlamento da França teve início com uma faixa exibida nas arquibancadas, mas logo removida pela organização do torneio.

Poucos minutos depois, um dos manifestantes invadiu a quadra sem camisa, com uma máscara sobre o rosto e portando um sinalizador nas mãos. Chegou a ficar a dois metros de Nadal antes de ser retirado pelos seguranças, que precisaram apagar rapidamente o sinalizador, próximo à área de saque.

Sem se abalar pela ameaça, Nadal manteve o domínio no jogo e só teve problemas ao fechar o set. Ferrer devolveu uma das três quebras sofridas na parcial, mas só adiou a vitória de Nadal no set.

A terceira parcial começou da mesma que a segunda. Nadal se impôs no serviço de Ferrer e logo abriu vantagem. Mas, desta vez, o rival reagiu prontamente. Incansável, ele devolveu a quebra e reequilibrou o confronto, esbanjando motivação, apesar da considerável desvantagem no placar.

Nadal, contudo, não demorou para se impor novamente em quadra. Ele obteve nova quebra de saque e não teve dificuldade para confirmar seus serviços até fechar o terceiro set, após 2h16min de partida. Com o resultado, ele ampliou a vantagem no confronto direto contra Ferrer. Ele passou a acumular 20 vitórias contra apenas quatro do compatriota no retrospecto entre os dois no circuito profissional.

adblock ativo