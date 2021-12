Nadal bate Djokovic e vai à 8ª final de Roland Garros

Rafael Nadal e Novak Djokovic honraram, nesta sexta-feira, o rótulo de "final antecipada" de Roland Garros. Numa partida histórica, de quatro horas e 37 minutos, válida pela semifinal, falou mais alto a incrível capacidade do espanhol de chegar em praticamente todas as bolas. Aproveitando ainda 75 erros não forçados do rival, Nadal venceu por 3 sets a 2, parciais de 4/6, 6/3, 1/6, 7/6 (7/3) e 9/7.

O jogo desta sexta foi o primeiro entre Nadal e Djokovic que não valeu títulos em quatro anos no circuito - as exceções foram dois jogos em ATP Finals, que tem outro formato. A última vez que os dois haviam se enfrentado numa semifinal fora em Masters 1.000 de Paris de 2009. Nesse meio tempo, um jogo ainda mais memorável do que o desta sexta. Na final de do Aberto da Austrália de 2012, vencida por Djokovic, eles jogaram por quase seis horas.

Com a vitória desta sexta, Nadal se classificou para a sua oitava final de Roland Garros, na qual irá buscar o seu oitavo título. Se conseguir o feito, vai se igualar ao francês Max Decugis, único tenista que venceu oito vezes ali, ainda na era amadora, entre 1903 e 1914.

Recuperado de problemas no joelho, o espanhol segue irresistível desde a sua volta. Até agora na temporada foram oito torneios disputados (Roland Garros é o nono), com seis títulos e dois vice-campeonatos. Só o argentino Horacio Zeballos, na final de Viña del Mar (Chile), e Djokovic, em Montecarlo, venceram Nadal em 2013. Na final de Roland Garros, ele vai enfrentar quem vencer a outra semifinal, que tem o francês Jo-Wilfried Tsonga e o espanhol David Ferrer.

Já Djokovic vê mais uma vez frustrada a sua tentativa de fechar o Grand Slam. Desde que Nadal surgiu, em 2005, só Federer conseguiu quebrar a hegemonia do espanhol Roland Garros. O sérvio segue como freguês de Nadal. Já são 20 derrotas, contra 15 vitórias.

O JOGO - A partida começou bastante equilibrada, com os dois tenistas respondendo bem aos serviços adversários e criando dificuldades para o rival confirmar o saque. Só no sétimo game, porém, é que surgiu o primeiro break point e Rafael Nadal não desperdiçou, fazendo 4 a 3. Depois, foi só confirmar seu serviço duas vezes para vencer por 6 a 4.

O segundo set também começou disputado, com Djokovic conseguindo quebrar Nadal logo na primeira chance, no quinto game. O espanhol respondeu em seguida, mas foi o sérvio quem venceu o set, pontuando quando o rival sacava no oitavo game.

Nadal voltou ao jogo no terceiro set. Acertando 57% dos seus saques no primeiro serviço, ele não deu chances ao rival, abrindo logo 5 a 0. O sérvio não conseguiu reagir e viu o set terminar em 6 a 1.

Djokovic errava demais. Nos três primeiros sets, somou 38 erros não forçados, contra apenas 20 do espanhol. Por isso, no quarto set tentou reduzir a quantidade de pontos dados ao rival. Conseguiu e manteve o jogo igual até o 10º game. Mas aí ele voltou a errar. Primeiro, subiu à rede e mandou uma bola fácil no meio dela. Em seguida, quando Nadal tinha o break point, devolveu para fora.

Mas o sérvio não se entregou. Atrás no placar, trocou bolas com Nadal no 11º game e confiou no erro do rival, que veio em 30 a 30. No ponto seguinte, o espanhol levantou demais a bola e facilitou o winner de Djokovic que levou o set para o tie-break. Nele, o sérvio mostrou novamente toda sua técnica, foi praticamente perfeito e não deu chances ao espanhol, levando o jogo par ao quinto set.

Com os dois jogadores cansados, o último set foi repleto de reviravoltas. Djokovic começou melhor, quebrando Nadal, que só devolveu quando corria sério risco de perder a partida, no oitavo game. O sérvio quase entregou o jogo em seguida num lance bobo. Subiu à rede para finalizar um rali em que o rival já estava batido, mas acabou escorregando demais, bateu na rede, e entregou o ponto.

Djokovic resistiu ao break point, defendeu seu saque, e viu o jogo seguir por mais seis games sem quebra. A partida só acabou decidida num misto da garra de Nadal e do cansaço do sérvio, que errou diversas bolas fáceis. Para fechar o set em 9/7, o espanhol contou com três erros do rival e um winner incrível, quebrando sem dificuldades o serviço de Djokovic pela oitava vez no jogo após 4 horas e 37 minutos.

