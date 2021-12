Nadal atropela 'freguês' Gasquet e vai às oitavas de final em Roland Garros

Maior vencedor da história em Roland Garros e número 1 do mundo na atualidade, Rafael Nadal é disparado o favorito a conquistar o Grand Slam francês nesta temporada. E neste sábado, 2, ele mostrou mais uma vez o porquê. Sem qualquer dificuldade, despachou o francês Richard Gasquet por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/2 e 6/2, para chegar às oitavas de final em Paris.

Não bastasse ser o maior tenista de todos os tempos no saibro, Nadal ainda tinha a seu favor o histórico diante de Gasquet. Afinal, havia vencido todos os 15 confrontos disputados entre eles anteriormente. E, neste sábado, não teve qualquer dificuldade para manter os 100% de aproveitamento.

Nadal não deu qualquer chance a Gasquet desde o início. No primeiro set, abriu 5 a 0 logo de cara, antes que o adversário devolvesse uma das quebras e minimizasse o prejuízo.

Nas duas parciais seguintes, porém, Gasquet não conseguiu mais ameaçar o saque de Nadal e sequer conseguiu break points. Para piorar, viu o espanhol crescer a cada game, ganhando confiança e se tornando mais incisivo. Foram mais quatro quebras para o líder do ranking até o triunfo ser confirmado.

Nas oitavas de final, Nadal vai ter pela frente o jovem alemão Maximilian Marterer, de apenas 22 anos. Número 70 do mundo, ele é uma das surpresas do torneio e se garantiu nesta fase ao derrotar o estoniano Jürgen Zopp por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/1 e 6/4.

Nadal também luta para permanecer na liderança do ranking da ATP como atual campeão de Roland Garros, torneio em que defende os 2.000 pontos somados pela campanha do ano passado - o suíço Roger Federer, ausente desta temporada de saibro, está apenas 100 pontos atrás na vice-liderança.

O espanhol também passou a contabilizar agora incríveis 82 vitórias em seu histórico em Roland Garros, onde só foi derrotado por duas vezes até hoje. Ele almeja igualar nesta edição da competição o feito da australiana Margaret Court, que ganhou 11 títulos de um mesmo Grand Slam ao triunfar por 11 vezes em Wimbledon.

OUTROS JOGOS - Nas outras partidas já encerradas do dia na chave masculina de Roland Garros, destaque para o cabeça de chave número 6, o sul-africano Kevin Anderson, que bateu o alemão Mischa Zverev por 3 sets a 1, com parciais de 6/1, 6/7 (3/7), 6/3 e 7/6 (7/3). Na próxima fase, Anderson vai encarar o argentino Diego Schwartman, 11.º cabeça de chave, que despachou em três sets o croata Borna Coric: 7/5, 6/3 e 6/3.

Cabeça de chave número 15, o francês Lucas Pouille foi surpreendido pelo russo Karen Khachanov e caiu por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 7/5 e 6/3. Já o 18.º favorito em Roland Garros, o italiano Fabio Fognini, passou pelo 16.º, o britânico Kyle Edmund, em uma batalha de cinco sets: 6/3, 4/6, 6/3, 6/4 e 6/4.

