Nadal atropela checo na estreia e avança no Masters 1000 de Paris

Aos poucos, o espanhol Rafael Nadal parece voltar aos melhores dias no circuito da ATP. Depois de decidir o Torneio da Basileia no último domingo - perdeu para Roger Federer -, o número seis do mundo estreou muito bem no Masters 1000 de Paris nesta quarta-feira e atropelou sem nenhuma dificuldade o checo Lukas Rosol por 2 sets a 0, com duplo 6/2, em pouco mais de uma hora de jogo.

Sétimo favorito do torneio, Nadal agora espera para conhecer seu adversário na próxima fase, que poderá ser um outro cabeça de chave. Ele enfrentará o vencedor do confronto entre o sul-africano Kevin Anderson, sétimo na lista dos favoritos, e o austríaco Dominic Thiem.

Enquanto isso não acontece, Nadal aproveita para comemorar o triunfo desta quarta-feira. Foi a quarta vez em cinco partidas que ele eliminou o checo. O único triunfo de Rosol, porém, foi bastante traumático para o espanhol, já que aconteceu em Wimbledon, em 2012.

Mas desta vez, o checo que veio do qualifying não demonstrou qualquer resistência. Controlando bem o serviço, Nadal foi incisivo, atacou bastante o saque do adversário e fechou o primeiro set sem qualquer dificuldade.

Na segunda parcial, Rosol, número 66 do mundo, tentou responder, mas sem sucesso. Nadal seguiu dono do confronto, foi ainda mais regular no saque e sequer cedeu oportunidades de quebra. Em compensação, confirmou dois dos três break points que teve para garantir o triunfo.

