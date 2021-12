Nadal arrasa holandês na estreia em Montecarlo

De volta ao piso de saibro onde se consagrou como tenista, o espanhol Rafael Nadal não teve nenhuma dificuldade para avançar, nesta quarta-feira, às oitavas de final do Masters 1.000 de Montecarlo. Cabeça de chave número 2 da competição, ele arrasou o holandês Thiemo de Bakker por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/0, em sua estreia.



Com o resultado, conquistado após apenas 59 minutos de jogo, Nadal iniciou com tranquilidade a busca pelo hexacampeonato do torneio. Agora, por uma vaga nas quartas de final, o jogador número 3 do ranking mundial terá pela frente o vencedor do confronto entre o alemão Michael Berrer e o argentino Juan Monaco, que também será encerrado nesta quarta-feira.

Segunda rodada:



Novak Djokovic (SRV/N.1) x Florent Serra (FRA) 6-2, 6-3



Stanislas Wawrinka (SUI/N.13) x Ernests Gulbis (LET) 6-1, 6-4



Tommy Robredo (ESP/N.12) x Viktor Troicki (SRV) 6-4, 6-3



Albert Montañés (ESP) x Andreas Seppi (ITA) 7-6 (7/1), 3-6, 6-0



David Ferrer (ESP/N.11) x Andrey Golubev (CAZ) 6-3, 6-2



Philipp Petzschner (ALE) x Jurgen Melzer (AUT/N.15) 7-6 (7/4), 6-2



Juan Carlos Ferrero (ESP/N.9) x Benjamin Becker (ALE) 6-3, 6-4



Rafael Nadal (ESP/N.2) x Thiemo de Bakker (HOL) 6-1, 6-0

