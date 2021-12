Nadal arrasa Berdych e avança à semifinal em Madri

De volta ao seu melhor tênis no saibro, Rafael Nadal não deu chances ao checo Tomas Berdych nesta sexta-feira, 9, e avançou à semifinal do Masters 1000 de Madri, na Espanha. Em busca do bicampeonato, o tenista da casa venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, 1h27min.

A vitória sobre o número seis do mundo confirma o bom momento de Nadal em Madri, após decepções no saibro de Montecarlo e Barcelona, nas últimas semanas. Sem mostrar a apatia e os inúmeros erros destas competições, o número 1 do mundo parece mais à vontade na quadra, exibindo maior agressividade e dando mais trabalho para os rivais.

Nesta sexta, Nadal cravou 24 bolas vencedoras, contra apenas 11 do checo. E também falhou menos. Foram 14 erros não forçados, diante dos 16 de Berdych. O checo até tentou resistir no set inicial, ao ameaçar o saque do espanhol por uma vez, mas sucumbiu à pressão. E, no segundo set, viu Nadal passear em quadra. O tenista da casa faturou duas quebras, não teve o serviço ameaçado e confirmou a vitória com tranquilidade.

O adversário do líder do ranking na semifinal sairá do confronto entre o espanhol Roberto Bautista Agut e o colombiano Santiago Giraldo, as duas surpresas do torneio. O primeiro eliminou Tommy Robredo e Fernando Verdasco, dois dos melhores tenistas espanhóis no saibro. Já Giraldo despachou o francês Jo-Wilfried Tsonga e o escocês Andy Murray.

A outra semifinal será formada pelos vencedores de David Ferrer x Ernests Gulbis e Kei Nishikori x Feliciano López. Todas as partidas das quartas de final serão disputadas ainda nesta sexta.

