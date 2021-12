Nadal arrasa argentino e estreia com vitória em Madri

Cabeça de chave número 1 e atuando e casa, Rafael Nadal tem tudo para faturar seu quarto título do Masters 1000 de Madri. Nesta quarta-feira, ele começou sua caminhada na competição com extrema facilidade diante do argentino Juan Monaco, perdendo apenas um game. O líder do ranking fez 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/0, em 1h08min de partida.

Nadal até começou assustando nesta quarta, ao ceder um break point no primeiro game, mas logo se recuperou e arrancou para a vitória com seis quebras no saque do adversário. No único game que ganhou, aliás, o argentino, número 56 do ranking, quebrou o serviço do espanhol.

Apesar do bom retrospecto em 2014, com 26 vitórias em 31 jogos, Nadal vem de duas derrotas inesperadas. Nas quartas de final em Montecarlo e em Barcelona, acabou caindo, respectivamente, diante de David Ferrer e Nicolas Almagro.

Agora, o espanhol terá pela frente o finlandês Jarkko Nieminen, número 57 do ranking, que derrotou também nesta quarta-feira o holandês Igor Sijsling com facilidade, em dois sets: 6/3 e 6/2. Nos sete confrontos entre eles, Nadal leva ampla vantagem, venceu todos e viu Nieminen faturar apenas um set, em 2006.

Outro cabeça de chave que se deu bem nesta quarta foi o checo Tomas Berdych. Sexto favorito à conquista, ele também não teve dificuldades para passar pelo sul-africano Kevin Anderson por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4. Nas oitavas de final, Berdych pegará o búlgaro Grigor Dimitrov, que derrotou o romeno Marius Copil por 2 sets a 1: 4/6, 6/3 e 7/6 (9/7).

Nas outras partidas já encerradas do dia, o nono cabeça de chave, John Isner, dos Estados Unidos, bateu o australiano Marinko Matosevic por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (11/9), 6/7 (5/7) e 7/5. Feliciano Lopez passou por Mikhail Youzhny, enquanto Lukasz Kubot bateu Gilles Simon e Ernests Gulbis derrotou Alexandr Dolgopolov.

