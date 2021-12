Nadadores decidem circuito brasileiro na Praia de Inema

Do Campeonato Italiano, participaram nadadores brasileiros. Neste sábado, 7, com largada às 10h, na Praia de Inema, na Base Naval de Aratu, na decisão do Campeonato Brasileiro de Maratonas Aquáticas, atletas locais e da Itália fazem um duelo à parte. Válida pela sexta e última etapa do circuito, a prova de 5 km reunirá os mesmos competidores nacionais e europeus que, na quinta-feira, 5, foram os mais rápidos a completarem a prova de 10 km.

Mais uma vez, as brasileiras Ana Marcela, Betina Lorscheitter e Mariana Souza terão como principais adversárias na luta pelo pódio as italianas Rachele Bruni, Martina Grimaldi e Arianna Bridi. Do lado masculino, o Brasil terá Samuel de Bonna, Fernando Pontes e Victor Colonese como destaques contra Federico Vanelli, Simone Rufini e Matteo Furlan.

A seleção italiana conta com três classificados para os Jogos Olímpicos. "Viemos com o objetivo de preparação para a Olimpíada e achamos duas competições parecidas com a do Rio em 2016", explicou o ex-nadador Fabrizio Antonelli, técnico da seleção italiana.

De Salvador, a equipe emenda uma viagem ao Rio de Janeiro. "Queremos treinar no lugar dos 10 km da maratona olímpica", antecipou ele.

4 a 2

Até agora, o Brasil tem um ouro, duas pratas e um bronze; a Itália, um ouro e um bronze. A surpresa ficou por conta do duelo feminino, que tinha como favorita a tricampeã mundial Ana Marcela. A baiana perdeu na batida de mão para Rachele Bruni.

Enquanto marcam os italianos, os brasileiros competem entre si pelo título. Betina lidera com 138 pontos, seguida por Gabriela Ferreira, com 123, e Ana Marcela, com 111 pontos. Entre os homens, Fernando Pontes possui 136 pontos, três a mais do que Colonese. Luiz Barros, o terceiro colocado, soma 99 pontos.

A prova deste sábado, na soteropolitana Inema, integra um circuito disputado apenas em etapas de 5 km e contempla os atletas com premiações por categorias na faixa etária.

