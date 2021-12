Nadadores baianos levam prêmio de melhores do ano

O Brasil foi premiado nesta segunda-feira, 1º, pela Fina (Federação Internacional de Natação) com dois dos melhores do mundo em 2014. Em uma festa de gala chamada Noite das Estrelas, em Doha, no Catar, com a participação de nadadores do mundo inteiro, Ana Marcela Cunha e Allan do Carmo foram contemplados com o prêmio de melhor atleta do ano na maratona aquática.

O destaque maior ficou para Ana Marcela, vencedora da Copa do Mundo - provas de 10km - desta temporada com cinco vitórias e pódio nas oito etapas da competição. Na categoria masculina, Allan do Carmo também foi campeão e conseguiu duas vezes a primeira colocação nas mesmas oito etapas.

A festa anual da Fina acontece dois dias antes do início do Mundial de Piscina Curta (de 25 metros), em Doha. Nas outras modalidades, destaque para os vencedores da natação: o sul-africano Chad Le Clos, que brilhou nos Jogos da Commonwealth, em Glasgow (Escócia), e a húngara Katinka Hosszu.

Os outros vencedores do ano foram: os chineses Cao Yuan e Liu Huixia (ambos nos saltos ornamentais), a também chinesa Huang Xuechen (nado sincronizado), o sérvio Filip Filipovic e a norte-americana Maggie Steffens (pólo aquático) e o colombiano Orlando Duque e a norte-americana Rachelle Simpson (high diving, saltos em alturas maiores que nos saltos ornamentais).

