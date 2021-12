Nadadora paralímpica Verônica segue na UTI e tem coma induzido

O quadro da nadadora paralímpica Verônica Mauadie Almeida, atleta e musa do Vitória, sofreu uma leve piora e ela precisou ser submetida a coma induzido às 15h desta sexta-feira, 5. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do clube Rubro-Negro.

No sábado, 6, a atleta vai realizar exames no Hospital São Rafael e retorna ao Hospital Aliança, onde está internada na Unidade de Terapia Intensiva desde a segunda, 1.

Verônica foi hospitalizada por apresentar uma série de crises convulsivas. Até então, ela tinha sido submetida a sedativos, mas não estava em coma induzido. De acordo com a assessora pessoal de Verônica, Daniela Sampaio, ela falou um pouco na manhã da sexta, 5.

"Ela pediu para ir para o Capão, na Chapada Diamantina, e pediu churrasco", contou Daniela.

A assessoria está acionando as únicas unidades de saúde capazes de avaliar o quadro de Verônica de uma maneira mais complexa, considerando a sua síndrome. Como o Hospital SARAH não permite que seu corpo médico preste qualquer tipo de consulta fora de suas dependências, Daniela está entrando em contato com o Serviço de Genética da APAE Salvador e o Serviço de Genética Médica da Universidade Federal da Bahia para obter ajuda.

Verônica Almeida, que completa 42 anos no dia 15 deste mês, tem como principal título o bronze paralímpico nos 50m borboleta na classe S7.

Musa do Vitória

Verônica Almeida foi escolhida pelo Vitória como a mulher ideal para disputar o concurso Musa do Baianão, promovido pela Federação Bahiana de Futebol. A atleta foi contratada pelo Rubro-Negro neste ano para integrar a equipe de esportes olímpicos e paralímpicos.

Em nota oficial, o Vitória disse que selecionou Verônica como musa "pela sua capacidade de inspirar pessoas com a sua garra, sua beleza e sua relação particular com a vida. O clube aguardou até onde pôde, na esperança de sua recuperação a tempo, porém, teve que emitir comunicado oficial à FBF na tarde desta quinta, 4, comunicando a retirada da inscrição para que ela não fosse desclassificada pelo não cumprimento da programação, inciada nesta sexta.

No comunicado à FBF, informamos que não possuímos interesse em substituir Verônica", disse o Rubro-Negro em nota.

Síndrome rara

Ela sofre de uma síndrome rara chamada Ehler-Danlos, hereditária e degenerativa que compromete a produção de colágeno e causa perda física e dificuldade de mover as articulações.

A nadadora paralímpica faz tratamento com uma equipe médica na França, com o intuito de encontrar a cura para as próximas gerações que venham ter a síndrome. O último atendimento dela em Paris foi em março deste ano.

Leia boletim na íntegra:

"O quadro clínico da Sra. Verônica Mauadie de Almeida, paratleta do Esporte Clube Vitória, portadora de doença de Ehler Danlos, que permanece na UTI do Aliança desde 1º de maio, aos cuidados da equipe médica formada pelos neurologistas Elias Pimenta e Aroldo Bacelar, vem dependendo de vigilância médica e monitorização permanentes. Mantém-se em ventilação espontânea com uso de sedativos, porém não está em coma induzido. Serão feitas novas avaliaçõ4s clínicas e de exemes complementares, sem previsão de alta dessa Unidade."

