Nadadora da Bahia quebra recorde sul-americano de masters

Aos 60 anos de idade, a nadadora Desirée Dalia, quebrou o recorde sul-americano dos 1.500m livre classe C. O resultado foi obtido nesta quinta-feira, 21, em Florianópolis, onde ela cravou o tempo de 24min31 na 57ª edição do Campeonato Brasileiro de Masters de Natação.



Ela também conquistou a medalha de ouro nos 200m livre na competição, reconhecida internacionalmente por chancelar recordes brasileiros sul-americanos e mundiais em piscinas de 25m e 50m.



Desirée mantém uma academia em Salvador para treinar atletas em provas de longa distância e piscina, mas ela própria é especialista em maratonas aquáticas.



A maratonista aquática é a recordista com 22 participações na Travessia Mar Grande/Salvador. Em janeiro deste ano ela completou os 12 km da travessia na 17º colocação geral.



A marca obtida por ela foi de 3h10min29 na tradicional prova de 12 km, que começa na Praia do Duro, em Mar Grande, e termina no Porto da Barra, em Salvador.

