Nadadora baiana paralímpica quer recorde no Guinness Book

Pela primeira vez na história, uma atleta paralímpica fará os 12 km entre a Ilha de Itaparica e Salvador nadando na modalidade borboleta. Verônica Almeida, que não tem os movimentos das pernas e no braço direito, enfrentará o Super Desafio Caixa Loterias Mar Grande/Salvador, nesta segunda, 12, a partir das 5h.

Seu objetivo é a inserção da marca no Guinness Book, o Livro dos Recordes. "Pretendo completar em cinco, seis horas", prevê a nadadora, de 39 anos, que tem duas medalhas de bronze paralímpicas nos 50 m borboleta. A produção do Guinness já foi consultada, segundo Verônica, que terá no barco-guia o seu técnico na seleção brasileira paralímpica Alexandre Vieira.

Uma equipe de produção de conteúdo audiovisual completa o grupo. A ideia é registrar a vida da para-atleta em documentário. Na pauta está a doença rara que afeta Verônica e como ela se supera diante do problema.

Desde 2007, quando foi diagnosticada com a síndrome de Ehlers-Danlos, a nadadora convive diariamente com a máxima: "Se daqui até lá estiver viva, eu vou". A doença rara, entre outras consequências, obstrui a produção de colágeno feita pelas células. O tratamento é feito em Paris. "Agora, o nível de colágeno está em 1%. Deu uma caída", revelou. O normal é de 20% a 60%. Por isso, tem viagem marcada à capital francesa no dia 20.

Da perspectiva médica, a nadadora está com a vida por um fio desde 2008, quando foi comunicada que só viveria mais um ano. A doença degenerativa provoca também a perda da sustentação nas articulações. Por isso, em 2007 ela passou a usar cadeira de rodas. "Já fui 16 vezes a Paris me tratar. Às vezes só para medir o nível de colágeno. Segundo os médicos, não tem cura, mas poderão descobri-la para outras gerações investigando-a em mim", explica.

Voluntária

A equipe em Paris é multinacional e de especialidades médicas diferentes. Solidária, Verônica luta pela vida e em dar oportunidade a outros. "São vários pacientes voluntários. Alguns desistiram", afirmou.

Valente, ela segue adiante, vivendo um dia por vez. Na área profissional, o sonho mais 'distante' é o de competir na Paralimpíada de 2016, que seria sua 3ª participação nos Jogos.

Para o momento, tem o desafio de nadar os 12 km da travessia entre Mar Grande e Salvador, sempre 'colada' ao casal de gêmeos Bianca e Marcelo, de 9 anos. "Meus filhos não admitem eu morrer. No final do ano passado pediram para eu voltar a andar. Já eu, pedi mais um ano de vida". "Quando a minha mãe viaja para a França, a gente fica rezando para ela voltar logo. Contando os dias, revelou o filho Marcelo. "O que mais gosto é o biscoito de chocolate que ela traz. Derrete na boca", completou Bianca.

"O tratamento é muito doloroso. Fico em coma induzido", contou, com a mesma naturalidade que vai encarar o Super Desafio de amanhã, que, para ela, será mais um dia de vida, luta e superação.

