Nadadora baiana Ana Marcela é bronze no Mundial de Maratonas Aquáticas no Canadá

Ana Marcela Cunha conquistou nesta terça, 20, o terceiro lugar na prova de 5 km do Mundial de Maratonas Aquáticas, disputado no Lago St. Jean, de Roberval, na região de Québec, no Canadá.



O resultado mostra a boa fase da nadadora baiana, que no último sábado, conquistou o quinto lugar na prova de 10 km, que era, até então, seu melhor resultado em um mundial.

Este é o segundo melhor desempenho da natação feminina na categoria, só superado pelo duplo vice-campeonato de Poliana Okimoto – nos 5km e 10km – no Mundial de Nápoles/2006.

A prova foi completada no tempo de 1h02min02s688, uma unha na frente da brasileira Poliana Okimoto e da americana Christine Jennings, empatadas na quarta colocação, ambas com 1h02min02s788. Em uma chegada bastante disputada, o ouro foi para a americana Eva Fabian, com 1h02min00s988. A prata ficou com a italiana Giorgia Consiglio (1h02min01s088).



Pouco depois da prova, sem ainda saber da confirmação da medalha, Ana Marcela comentou sobre seu desempenho. "Segurei um pouco na primeira volta em que fiquei em 7ª, pois não queria levar pancada no bolo. E fui apertando aos poucos. No final, estava encaixotada entre duas atletas e cansada, mas resolvi dar um “sprint” assim mesmo, sem me preocupar em sair do bolo", declarou, ao site da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA).



Ainda nesta terça, os nadadores brasileiros Samuel de Bona e Allan do Carmo disputam a prova masculina da categoria de 5 km. O baiano Allan ficou em 10º na prova de 10 km, disputada no último domingo, o seu melhor resultado em mundiais.

