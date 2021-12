Nadador vai de Salvador a Mar Grande antes de desafio

Na preparação para o desafio a nado Salvador/Morro de São Paulo, em dezembro deste ano, o nadador Rafael Serravalle fará por partes a simulação dos 84 km do percurso. A primeira delas será no sábado, 14, a partir das 6h, quando ele largará para os 24 km de treino Salvador/Mar Grande/Salvador. Assim, ele pretende ir se acostumando com o longo trajeto até Morro de São Paulo.

Serravalle segue com dois objetivos básicos para encarar o treino de 24 km. "Tem o aspecto físico, emocional e psicológico, que preciso simular. Vou precisar de resistência nessas áreas para quando for enfrentar o desafio para Morro de São Paulo", explicou o nadador de 38 anos.

O segundo alvo igualmente importante nesse primeiro treino longo está relacionado ao próprio motivo para a Travessia para Morro. "É justamente criar meios de divulgação para preservação dos oceanos e da Baía de Todos-os-Santos", completou Serravalle.

Ela conta que nos treinamentos leves de natação pelas áreas da Barra e Ribeira costuma recolher muito lixo. "Isso porque eu só recolho o lixo com o qual eu me bato. Senão, nem consigo completar o treino", justificou o nadador.

O resultado dessa coleta de resíduos está no diário que Serravalle mantém em sua página na internet.

Mais treinos

Na página também são divulgados formas de patrocinar a realização do desafio, registros da poluição da Baía de Todos-os-santos e detalhes a respeito do projeto. Outros dois treinos menores em relação ao Desafio Salvador/Morro estão na pauta. Os dois seguintes são o 24 horas de Piscina, no qual nadará um dia inteiro. A programação inclui paradas apenas para hidratação e alimentação, em julho, na piscina do clube Adelba, em Patamares.

Três faróis

Depois desse, o último treino especial será a Travessia dos Três Faróis. "É em outubro, com 33 km, de Itapuã ao Farol da Barra, terminando no Farol do Humaitá", explicou.

Para o primeiro treino, o nadador será acompanhado por um barco tipo catraia. A bordo irão o técnico dele e um marinheiro responsável pelo percurso. Além de uma equipe de filmagem que está produzindo um documentário sobre o projeto de conscientização da preservação dos oceanos.

O nadador cita casos para justificar sua luta particular para manter limpos os oceanos e evitar a morte de animais como uma baleia da espécie Minke. "Ela foi encontrada morta no norte da França, com 800 kg de sacolas plásticas no estômago", relatou.

