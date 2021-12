Nadador tricampeão olímpico é suspenso por oito anos

O nadador chinês Sun Yang, tricampeão olímpico, foi suspenso por oito anos e perderá os os jogos de Tóquio-2020. O anúncio foi feito pelo Tribunal de Arbitragem do Esporte (TAS), nesta sexta-feira, 28.

Ele teria violado as regras antidoping ao destruir, com um martelo, o recipiente de amostra de sangue. O tribunal considerou o atleta culpado por se recusar a cooperar com os coletores de amostras durante uma visita surpresa a sua casa, em setembro de 2018. Ainda cabe recurso perante o tribunal federal suíço.

Três vezes campeão olímpico nos Jogos de Londres-2012 e Rio-2016, e vencedor de 11 títulos mundiais, entre 2011 e 2019, Sun Yang é considerado uma das grandes estrelas do esporte chinês.

