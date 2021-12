Nadador Ian Thorpe revela que quase cometeu suicídio

Com 11 títulos mundiais e nove medalhas olímpicas no currículo, o nadador australiano Ian Thorpe revelou em uma autobiografia que sofreu durante anos de depressão e esteve à beira do suicídio.



No livro, que ainda não está à venda, Thorpe, de 30 anos, confessa que chegou a planejar lugares e formas de cometer suicídio e que bebeu grandes quantidades de álcool, informou neste sábado, 13, o jornal australiano "Sydney Morning Herald".

"Era a única maneira de poder dormir. Não conseguia dormir, particularmente entre 2002 e 2004, enquanto treinava para defender meus títulos olímpicos em Atenas. Abusava do álcool, sempre sozinho e em meio à desgraça", relatou o nadador conhecido como o "Torpedo".

No livro, chamado "This is me: the autobiography" (Este sou eu: minha autobiografia) e escrito junto com Robert Wainwright, o australiano explica que ocultou suas depressões, que chegavam a se prolongar durante um mês, inclusive de seus pais.

"Mas agora me dei conta que é momento de me abrir. Necessito falar com eles sobre isto. Sei como mamãe vai reagir. Chorará e me perguntará por que não contei, e então me dirá que está muito orgulhosa que tenha contado finalmente", disse Thorpe.

Thorpe, que retomou sua carreira em 2011 após seis anos longe das piscinas, voltou a negar rumores sobre seu homossexualismo e disse que deseja formar uma família.

"Não sou gay e todas minhas experiências foram heterossexuais. As mulheres me atraem, amo as crianças e desejo formar uma família", relata em um trecho do livro publicado no "Sydney Morning Herald".

O "torpedo" conseguiu onze títulos mundiais e treze recordes do mundo, além de cinco medalhas de ouro, três de prata e uma de bronze, divididas entre os Jogos Olímpicos de Sydney 2000 e de Atenas 2004.

Após os Jogos de Atenas, o nadador decidiu parar por um ano e depois anunciou sua aposentadoria em novembro de 2006, aos 24 anos de idade, ao alegar falta de motivação.

Em fevereiro de 2011, Thorpe anunciou que voltaria a competir para tentar uma vaga nos Jogos Olímpicos de Londres 2012.

Embora não tenha se classificado para a competição, o nadador continua treinando com a esperança de competir no Mundial de Natação que será realizada em julho de 2013 em Barcelona.

