Nadador conquista sexto pódio do Brasil na Universíade de Verão

O nadador Marco Antônio Júnior conquistou na segunda-feira, 8, a medalha de bronze na prova de 100 metros nado livre e levou o Brasil ao sexto pódio na Universíade de Verão, em Nápoles, na Itália.

Marco Antônio completou a prova em 48 segundos e 57 centésimos, ficando atrás apenas dos americanos Zachary Apple (48'01") e Tate Jackson (48'29"). Outro brasileiro na final, Felipe Ribeiro terminou em quinto lugar, com 48'94".

A medalha de bronze foi a segunda que o nadador de 21 anos conquistou na Universíade. No fim de semana, ele e Felipe Ribeiro fizeram parte do quarteto que ganhou a medalha de prata no revezamento 4x100 nado livre. Luiz Gustavo Borges e Gabriel Ogawa completaram o time.

Além das duas medalhas na natação, o Brasil já conquistou três bronzes no judô e um na ginástica artística na Universíade de 2019.

O país está em 24º lugar no quadro de medalhas, que segue liderado pelo Japão, com 19 ouros, 12 pratas e 12 bronzes. China e Estados Unidos estão em segundo e terceiro, respectivamente.

