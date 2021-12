Nadador baiano leva ouro nos Jogos Sul-Americanos

O nadador baiano Allan do Carmo confirmou o favoritismo e venceu, neste domingo, 16, a prova de 10 km da maratona aquática dos Jogos Sul-Americanos no Chile.

Na disputa, realizada em Laguna Curauma, em Valparaíso, ele se manteve entre os primeiros colocados desde o início da prova. No quilômetro final, o baiano assumiu a primeira colocação e venceu com um corpo de vantagem com o tempo de 1h56m43.

"Gostei da minha prova, fiz um final forte e foi um grande resultado para mim. Mantive a tradição de ganhar medalha em três Jogos Sul-Americanos" afirmou o nadador.

Esta é a segunda vez que o baiano é ouro nos Jogos Sul-Americanos. Na edição de 2006, na Argentina, ele também ficou em primeiro lugar.

Nesta segunda-feira, 16, ele, Ana Marcela Cunha e Diego Vileirinho competem a maratona de equipes.

Bronze

Não ficou tão claro durante a prova feminina quem seria a vencedora. A competição foi toda revezada nas três posições pela chilena Kristel Kobrich, campeã com 1h58m06s, a argentina Cecília Biagioli, com 1h59m35 e a baiana Ana Marcela Cunha, que completou a prova com 2h00s15.

E esta foi a ordem de chegada no final. Ana, que foi prata na disputa de 10km do Mundial dos Esportes Aquáticos de Barcelona, em julho do ano passado, ficou com o bronze e disse que esta foi uma prova diferente.

"Foi uma prova diferente do que a gente está acostumada nas competições internacionais, quando tem 15 ou 20 atletas no primeiro pelotão. Senti um pouco por não ter tanto vácuo. Mas foi uma boa prova e consegui uma medalha", disse.

"Não foi exatamente da cor que a gente queria, claro, todo atleta quer o ouro, mas foi um bom teste para tanta coisa que ainda vem pela frente. Este ano nosso maior objetivo é a Copa do Mundo, onde eu e a Poliana (Okimoto) estamos disputando as primeiras posições. E em dezembro tem a seletiva para o Mundial dos Esportes Aquáticos em Kazan, na, Rússia, para o ano que vem", explicou.

