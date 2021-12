Nadador baiano é ouro nos Jogos Escolares da Juventude

O nadador baiano Pedro Henrique Caires, de 14 anos, conquistou medalha de ouro nos Jogos Escolares da Juventude, durante a etapa de Natal, no Rio Grande do Norte, que começou na última sexta feira, 7. A competição reúne estudantes com idade de 12 a 14 anos.

O jovem atleta alcançou o degrau mais alto do pódio nos 200 metros medley, com o tempo de 2min21s83. Essa é a segunda vez que Pedro participa dos jogos. Em 2012, ele não teve bom desempenho e ficou fora das primeiras colocações.

A competição, que é organizada pelo Comitê Olímpico Brasileiro(COB), tem mais de 4.500 jovens atletas disputando medalhas em 13 modalidades. O ministro dos Esportes Aldo Rebelo participou da cerimônia de abertura. Já o revezamento da tocha foi realizada por desportistas olímpicos.

