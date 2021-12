Nadador baiano Allan do Carmo disputa troféu no Rio de Janeiro

O nadador Allan do Carmo disputa o Troféu Maria Lenk neste domingo, 14, na Praia Vermelha, na Urca, no Rio de Janeiro. O torneio é a seletiva para o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de Gwangju, na Coréia do Sul. O Brasil terá direito a duas vagas nesta competição, que acontece em maio deste ano, e o baiano está na disputa com outros 38 atletas.

Allan já está classificado para os 10 km do Mundial, e agora tenta chegar entre os dois melhores colocados que se classificarão para os 5 km da competição. A prova masculina de 5 km está marcada para começar às 9h (de Brasília), com previsão de chegada às 10h.

