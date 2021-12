Nada de brigas, lutadoras se beijam durante pesagem no MMA

A pesagem de lutadores geralmente é marcada por provocações e, até mesmo, brigas. Mas neste fim de semana a situação foi diferente. Luana Lopes e Jorgina Ramos faziam o famoso cara a cara quando Luana surpreendeu e tacou um beijo na rival.

O clima entre as duas vinha esquentando, a organização do Favela Kombat estava preparada para alguma confusão. Mas ao contrário disso, as moças saíram de lá sorrindo.

Luana já tinha tentado beijar Jorgina no dia anterior, mas não conseguiu. Dessa vez, Jorgina fez bico para a rival, que não perdeu tempo e a beijou. "Na verdade eu já esperava essa reação dela, porque um dia antes (na sexta), na entrevista que demos, à gente bateu de frente. Eu mostrei o dedo pra ela e tentou me beijar. Ontem (sábado) acho que ela não esperava eu ter dado bico pra ela beijar e aí ela foi que foi.''

As lutadoras são iniciante no MMA e fazem a última luta amadora antes de se profissionalizarem.

