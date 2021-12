Na zona de rebaixamento, São Paulo anuncia saída do técnico Rogério Ceni

Rogério Ceni não é mais técnico do São Paulo. Nesta segunda-feira, o clube anunciou a saída do treinador por meio de uma nota publicada em seu site oficial. O último jogo do ex-goleiro no comando da equipe foi neste domingo, na derrota por 2 a 0 para o Flamengo, no Rio de Janeiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O resultado colocou o clube do Morumbi na zona de rebaixamento da competição, em 17º lugar, com 11 pontos. Além disso, o São Paulo está há seis rodadas sem vitórias no Brasileirão.

"O São Paulo FC comunica que Rogério Ceni deixa o comando técnico de sua equipe principal. Em sua passagem como treinador, Ceni demonstrou a dedicação e o empenho que o caracterizaram como atleta. Desejamos boa sorte a este que sempre será um dos maiores ídolos de nossa história", escreveu o clube, em comunicado. "O respeito e o reconhecimento pela grandeza de Rogério Ceni, como figura histórica desta instituição, serão eternamente celebrados", disse o presidente da equipe do Morumbi, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco.

O ex-goleiro comandou o São Paulo em 34 partidas, com 14 vitórias, 11 empates e nove derrotas, com um aproveitamento de 51% dos pontos. Além da campanha ruim no Brasileirão, o clube acumulou no primeiro semestre eliminações em três competições: no Campeonato Paulista, para o Corinthians, na Copa do Brasil, diante do Cruzeiro, e na Copa Sul-Americana, para o Defensa y Justicia, da Argentina.

Maior ídolo da história do São Paulo, multicampeão e detentor de vários recordes no clube, Rogério Ceni encerrou no fim de 2015. No ano passado, viajou pela Europa para realizar cursos preparatórios para se tornar técnico, assumindo o comando do time no início desta temporada - o seu anúncio ocorreu ainda no final do segundo semestre de 2016. Agora, porém, fracassou na sua primeira experiência como treinador.

A diretoria do São Paulo ainda não se pronunciou sobre o novo técnico do time. O elenco tem como próximo jogo o clássico com o Santos, domingo, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão.

