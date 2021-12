Na volta do Mundial, Anderson é ouro nos 400m no Chile

O Brasil conseguiu um resultado expressivo no atletismo dos Jogos Sul-Americanos, nesta sexta-feira, 14, em Santiago (Chile). Nos 400 metros, dobradinha brasileira com Anderson Henriques faturando o ouro seguido de Hugo Balduíno, que ficou com a prata. Mais do que a medalha, valeu o tempo feito pelos dois.

Anderson, que disputou o Mundial Indoor de Sopot (Polônia), há uma semana, e não conseguiu avançar à semifinal apesar de ter feito o 12.º melhor tempo no geral, cravou a melhor marca da temporada outdoor, que está apenas começando. Em Santiago, marcou 45s03, mesmo tempo que fez na final do Mundial de Moscou, ano passado.

Em segundo, Hugo Balduíno completou a prova em 45s09, melhor marca da carreira. No ano passado, de Mundial, os tempos seriam, respectivamente, o 14.º e 19.º melhores da temporada. Vale lembrar que a CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo) deposita grande expectativa de medalha no Rio/2016 sobre o revezamento 4x400m, tanto que contratou Michael Johnson como consultor para a distância.

Também nesta sexta-feira, no Estádio Nacional de Santiago, o Brasil ganhou duas medalhas nos 400m no feminino, com Geisa Coutinho (51s81) faturando o ouro e Joelma das Neves Sousa(52s75) a prata. Wagner Domingos, o Montanha, venceu a prova do lançamento do martelo, com a marca de 70,62m.

À noite, competirão Mauro Vinicius da Silva, o Duda, medalhista de ouro no salto em distância em Sopot, e também Fabiana Murer, quarta colocada no Mundial Indoor no salto com vara.

