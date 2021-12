Na volta do Ba-Vi à Série A, Vitória e Bahia só empatam

No jogo que marcou a volta do clássico Ba-Vi à elite do futebol brasileiro após 10 anos, deu empate. Sob os olhares de pouco mais de 38 mil espectadores, Vitória e Bahia fizeram um jogo movimentado, mas não saíram do zero na tarde deste domingo, 21, na Arena Fonte Nova, em Salvador, em partida válida pela 8ª rodada do Brasileirão.

Quem esperava chuva de gols, como aconteceu em outras oportunidades em que as duas equipes se enfrentaram este ano, se enganou. O jogo foi equilibrado, os dois times criaram boas oportunidades, as torcidas fizeram festa nas arquibancadas, mas, no quinto Ba-Vi do ano, a bola insistiu em não entrar.

Com o empate, o segundo do Leão e o quarto do Esquadrão no campeonato, o Vitória caiu uma posição na tabela e saiu do grupo dos quatro primeiro colocados. Agora, o rubro-negro está em quinto lugar com 14 pontos. Já o Tricolor, que também perdeu uma posição, segue logo atrás, em sexto, com 13 pontos ganhos.

As duas equipes voltam a campo pelo Brasileirão no próximo domingo, 28. O Vitória vai até o Couto Pereira, no Paraná, onde enfrenta o líder Coritiba, às 18h30. No mesmo horário, o Bahia jogará na Arena Fonte Nova contra o Goiás.

Equilibrado

O torcedor rubro-negro que compareceu à Arena Fonte Nova nesta tarde esperava outra goleada sobre o time rival, como aquela por 5 a 1 no jogo que inaugurou o estádio. Já os Tricolores estavam esperançosos pelo primeiro triunfo em Ba-Vis em 2013. No primeiro tempo, as equipes fizeram um jogo movimentado e, diferente de outros confrontos, equilibrado.

A primeira oportunidade da partida foi do Vitória. Logo no primeiro minuto, após levantamento na área em cobrança de falta de Cajá, Michel dividiu com jogador adversário e por pouco não dominou dentro da área. O goleiro Marcelo Lomba ficou com a bola. Aos 20, Escudeiro cobrou falta da intermediária com capricho, Gabriel desviou de cabeça dentro da área e quase encobriu o goleiro tricolor.

A resposta do Bahia veio quatro minutos depois: após jogada em velocidade, o atacante Wallyson ajeitou e bateu de fora da área, assustando o goleiro Wilson. Aos 28, mais uma chance para o Esquadrão: após cruzamento de Wallyson, Hélder pegou de primeira da intermediária, e a bola passou tirando tinta da trave, acordando a torcida tricolor na Arena.

O jogo era "lá e cá". Aos 30 minutos, o Vitória chegou com Maxi, que puxou contra-ataque rápido, invadiu a área adversária e chutou com o bico da chuteira. A bola passou com perigo. As duas equipes eram insistentes na busca pelo gol, mas as jogadas de ataque esbarravam na forte marcação, e o placar não foi alterado no primeiro tempo.

Zero no placar

O Bahia voltou sem alterações para o segundo tempo. Já pelo lado do Vitória, o técnico Caio Júnior fez duas mudanças: trocou Renato Cajá por Camacho e colocou Daniel Borges no lugar de Nino Paraíba. A primeira boa oportunidade, no entanto, saiu dos pés de Escudeiro. Aos quatro minutos, o meia fez os torcedores se levantarem das arquibancadas com um chute da entrada da área que levou perigo ao gol de Lomba.

Aos nove minutos, mais Leão: após contra-ataque puxado por Daniel Borges, Dinei recebeu lançamento, invadiu a área e caiu. Jogadores pediram pênalti, mas o árbitro mandou o jogo seguir. Pelo lado do Esquadrão, Talisca, um minutos depois, arriscou chute de longe e exigiu boa defesa de Wilson.

Mas a grande oportunidade de tirar o zero do placar esteve no pés de Fernandão. Após receber ótimo lançamento, o atacante invadiu a área, deixou o zagueiro Gabriel para trás, e, na cara do goleiro do Vitória, desperdiçou a oportunidade. Melhor para Wilson, que saiu bem do gol e fez a defesa, evitando o gol do time rival.

O técnico tricolor Cristóvão Borges ainda tentou mudar a equipe, trocando Hélder por Fabrício Lusa e Talisca por Freddy Adu. Mas as alterações pouco influenciaram no andamento da partida. Na última oportunidade do jogo, o Bahia levou perigo em falta cobrada por Wallyson. Ele levantou a bola na área com perigo. O atacante Fernandão subiu dentro da área, mas não conseguiu desviar de cabeça, e a bola foi pela linha de fundo.

