Na pole, Rosberg diz que já esperava bom resultado

A Mercedes vem dominando este início de temporada da Fórmula 1, e deu mais uma prova disto neste sábado, com a dobradinha no treino classificatório para o GP do Bahrein, que acontecerá no domingo. Depois de cravar a pole, Nico Rosberg exaltou o trabalho da equipe, elogiou seu carro e admitiu que já esperava uma boa classificação no grid.

"Nós tivemos um bom final de semana até agora e consegui melhorar meus ajustes através dos treinos livres, então estava confiante em um forte treino classificatório. É muito difícil conseguir tudo completamente certo com toda a tecnologia e as necessidades para os ajustes no carro, mas me senti muito confortável esta tarde e fui capaz de dar boas voltas", declarou.

Rosberg é o líder do Mundial, com 43 pontos, 18 à frente de seu companheiro de equipe, Lewis Hamilton. E apesar da confiança, o alemão fez uma ressalva para a prova de domingo. "Estou ansioso para a corrida e tive um ótimo dia com o tanque cheio, mas vamos precisar ser cuidadosos com a degradação dos pneus."

Segundo colocado no grid, Hamilton demonstrou não estar chateado por ter perdido a briga interna com Rosberg e elogiou o companheiro. "Parabéns ao Nico, ele fez um grande trabalho neste final de semana até agora e conseguiu uma volta muito rápida. Estou feliz que seja meu companheiro na pole e não qualquer outro."

Hamilton só lamentou um erro cometido na última vez que foi a pista, quando ainda tentava a pole mas acabou saindo da pista. "Eu cometi um erro na minha última volta, o que foi uma pena, mas é ótimo para a equipe ter os dois carros na frente."

