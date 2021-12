Na mira do PSG, Daniel Alves discute futuro no Barça

Depois de terminar a Copa do Mundo como reserva da seleção brasileira nas últimas três partidas disputadas pela equipe então comandada por Luiz Felipe Scolari, agora demitido do cargo, Daniel Alves chegou a Barcelona nesta terça-feira para se reapresentar ao Barcelona, onde se reúne com o técnico Luis Enrique para definir o seu futuro.

O jogador de 31 anos vive o último ano do seu atual contrato com o Barça e vem sendo especulada na Europa a sua possível transferência para o Paris Saint-Germain. Na mira do clube francês, ele admitiu que ainda não sabe se seguirá defendendo o time espanhol.

"Assim que nos encontrarmos poderemos decidir se eu continuo ou não. Isso não depende só de mim. Minha ideia é cumprir todo o contrato que assinei, mas isso tem de acontecer em comum acordo", afirmou o brasileiro, em seu desembarque em solo espanhol ao comentar o seu encontro com Luis Enrique, que dirigiu nesta terça o seu primeiro treino no campo como novo comandante do Barcelona.

Desde que Daniel Alves foi contratado junto ao Sevilla em 2008, o Barcelona ganhou 16 troféus, incluindo dois da Liga dos Campeões e quatro do Campeonato Espanhol. Atualmente, porém, o lateral não vive um bom momento e acabou perdendo o posto de titular da seleção para Maicon no decorrer do Mundial, no qual exibiu deficiência principalmente na marcação no setor defensivo.

Com um novo comandante, os jogadores do Barça iniciaram a pré-temporada com exames médicos na última segunda-feira e agora começaram a trabalhar no campo. Neste sábado, em seu primeiro amistoso após a sua reapresentação, o time encara o Recreativo Huelva, na casa do rival.

adblock ativo