Na mira do Manchester United, Neymar receberá oferta para renovar com o Barcelona

O interesse do Manchester United em contratar Neymar parece ter levado o Barcelona a agir para assegurar a permanência do atacante. Nesta terça-feira, o presidente do clube espanhol, Josep Bartomeu, declarou que o clube pretende oferecer a renovação do contrato ao jogador brasileiro.

O dirigente rejeitou qualquer possibilidade de negociar Neymar, garantindo que pretende contar com Neymar pelos próximos dez anos. "Nos próximos meses falaremos sobre uma renovação. Tem que ficar, não só por três anos, mas por cinco ou dez anos mais", afirmou Bartomeu em entrevista à Catalunya Radio.

Neymar, de 23 anos, chegou ao Barcelona em 2013 e tem contrato com o clube espanhol até 2018. Mas a informação da imprensa britânica é de que o Manchester United estaria disposto a até mesmo pagar a cláusula de rescisão, estipulada em 190 milhões de euros (aproximadamente R$ 768 milhões) para contratar o atacante brasileiro.

Após um primeiro ano discreto, Neymar brilhou na última temporada pelo Barcelona, tendo marcado 39 gols. Assim, o brasileiro acabou sendo figura fundamental para as conquistas dos títulos da Liga dos Campeões da Europa, do Campeonato Espanhol e da Copa do Rei.

Neymar ainda não atuou pelo Barcelona neste início da temporada 2014/2015 do futebol europeu pois contraiu caxumba. Recuperado, o atacante brasileiro já voltou aos treinos e agora espera uma definição sobre a sua presença no duelo com o Málaga, sábado, no Camp Nou, pela segunda rodada do Campeonato Espanhol.

