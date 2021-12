Na luta para ir aos Jogos, baiano bate campeão mundial

Robenilson de Jesus é o segundo baiano a dar passo decisivo para a conquista de uma vaga olímpica no boxe para os Jogos do Rio de 2016. Lutando na Argentina, na madrugada de domingo, 2, ele venceu o atual campeão mundial Javid Chalabiyev, do Azerbaijão, pela categoria 56 kg.

Com o resultado, avançou à semifinal da Aiba Pro Boxing (APB), única liga profissional que permite aos boxeadores lutar como profissionais sem perder o direito de continuar participando de Olimpíadas.

Assim como Robenilson, o também baiano Robson Conceição venceu sua luta de estreia na APB. Ambos retornarão ao ringue em dezembro para as semifinais da liga. Robenilson pela categoria galo (56kg) e Robson Conceição, pela leve (60kg).

Os resultados da primeira temporada da APB servirão para a formação de um ranking internacional encabeçado pelos detentores do cinturão mundial. Os títulos serão disputados em janeiro e os vencedores automaticamente garantem a vaga olímpica, segundo explicou ao A TARDE a assessoria de imprensa da Confederação Brasileira de Boxe (CBBoxe).

Para a série de lutas que terminarão valendo o cinturão mundial, o regulamento estabelece mudança no número de rounds apenas nas finais. Até as semifinais, são seis rounds, subindo para oito na decisão.

Lutas seguidas

Ao chegar em São Paulo, na segunda-feira, 3, Robenilson Conceição disse ter sentido a diferença no número de assaltos. "Eu tinha acabado de chegar de uma competição de três rounds, na Finlândia, onde fui ouro em uma categoria acima da minha", contou.

O pugilista da Bahia foi convidado pela Aiba (sigla da Associação Mundial de Boxe), depois da desistência do atleta que lutaria contra o atual campeão mundial, Javid Chalabiyev. Como era o próximo do ranking, Robenilson foi chamado para lutar e se saiu bem.

O desafio foi complicado desde a batalha para baixar dos 60 kg para os 56 kg e assim chegar à categoria galo. "Consegui perder peso em apenas dois dias", afirmou Robenilson.

Em solo argentino, o baiano teve muita dificuldade para segurar os ataques do atleta do Azerbaijão, que em alguns momentos do duelo o encurralou nas cordas. Usando com eficiência os jabs, Robenilson conseguiu afastar o rival e aplicar golpes decisivos para a vitória.

Dois árbitros decidiram pelos placares de 59 a 55 e 58 a 56. Um terceiro optou pelo empate, em 57 a 57. "Eu ia entrar de férias depois das lutas na Finlândia, quando fui chamado pela Aiba. Agora, quero descansar, a partir de quarta-feira, em Salvador", disse o pugilista.

adblock ativo