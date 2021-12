Na luta contra racismo, Aranha cita Martin Luther King

Depois de ter sido alvo de insultos racistas na noite anterior, durante a vitória do Santos na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pela Copa do Brasil, o goleiro Aranha divulgou um comunicado na manhã desta sexta-feira para comentar novamente o caso. E citou até o ativista norte-americano Martin Luther King para reforçar a luta contra o racismo.

Aranha foi ofendido por alguns torcedores gremistas que estavam atrás do gol defendido por ele na Arena Grêmio. "Eu estava no gol e a torcida começou a xingar de preto fedido, cambada de preto, essas coisas. Fiquei nervoso, mas estava me segurando. Foi aí que começou um pequeno coro de 'macaco'. Dói muito", contou o goleiro, logo após o jogo.

No comunicado divulgado nesta sexta-feira, Aranha revelou que acordou "aliviado e satisfeito", já que ele denunciou as ofensas de que foi alvo e o caso ganhou grande repercussão. "Ao meu modo de ver, o racismo, de qualquer modo ou gênero, é um mal. E todo mal não detectado cresce e se fortalece", escreveu o titular do gol do Santos.

"Ontem (quinta-feira), esse mal mostrou a sua cara e isso foi bom porque tenho certeza de que será, mais uma vez, combatido e enfraquecido, como em 1963, quando Martin Luther King fez o seu famoso discurso 'I Have a Dream'", continuou Aranha, citando o ativista político que ficou conhecido pela sua luta contra o racismo nos Estados Unidos.

O goleiro também escreveu no seu comunicado um trecho do famoso discurso de Martin Luther King, que entrou para a história da luta contra a segregação racial. "Eu tenho um sonho. Que um dia viveremos em uma nação onde as pessoas não serão julgadas pela cor da pele, mas sim pelo conteúdo de seu caráter", foi a parte da fala citada por Aranha.

Diante do caso ocorrido em seu estádio, o Grêmio já divulgou nota para lamentar e repudiar o episódio, prometendo ajudar na identificação dos responsáveis. O Santos também soltou um comunicado para dar seu apoio a Aranha, condenando as ofensas raciais contra o goleiro, mas isentando o clube gaúcho de culpa pela atitude de alguns torcedores.

Estadão Conteúdo Na luta contra racismo, Aranha cita Martin Luther King

