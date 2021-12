Na Li arrasa e Ivanovic elimina Sharapova em Roma

A chinesa Na Li não teve maiores dificuldades para confirmar o seu favoritismo e avançar às quartas de final do Torneio de Roma. Segunda cabeça de chave da competição, a tenista oriental seguiu em frente ao arrasar a australiana Samantha Stosur por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1.

Atual vice-líder do ranking mundial, Na Li assim se credenciou para enfrentar na próxima fase a italiana Sara Errani, décima pré-classificada, que nesta quinta derrotou a checa Petra Cetkovska por 6/4 e 7/6 (7/3).

No duelo diante de Stosur, a jogadora chinesa chegou a ter o saque quebrado por uma vez no primeiro set, mas converteu os três break points cedidos pela australiana na parcial para abrir vantagem com um 6/3. Já no segundo set, ao confirmar todos os seus saques e ser feliz nas duas oportunidades que teve de ganhar games no serviço da adversária, Na Li fez o 6/1 que liquidou o confronto.

Mas, se Na Li confirmou favoritismo, Maria Sharapova não conseguiu se manter embalada no circuito depois de ter se sagrado campeã em Madri no último domingo e depois ter estreado com vitória na capital italiana na quarta-feira. Oitava cabeça de chave, a tenista russa acabou batida pela sérvia Ana Ivanovic, que ganhou por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4.

Com o triunfo no duelo entre as duas ex-líderes do ranking mundial, Ivanovic encerrou um longo jejum diante da russa. Ela vinha de sete derrotas para adversária e não levava a melhor em uma partida contra a atual sétima colocada da WTA desde 2007, quando triunfou na semifinal de Roland Garros. No retrospecto geral do confronto, Ivanovic tem agora três vitórias e oito derrotas contra a russa.

A próxima adversária da sérvia em Roma será a espanhola Carla Suárez Navarro, que foi beneficiada pela desistência da romena Simona Halep, quarta pré-classificada, e nem precisou entrar em quadra para jogar neste dia de duelos.

RADWANSKA - A polonesa Agnieszka Radwanska, terceira cabeça de chave na capital italiana, também assegurou com propriedade a sua vaga nas quartas de final nesta quinta. Ela avançou ao derrotar a italiana Francesca Schiavone por 6/4 e 6/1 e terá pela frente nesta sexta a vencedora da partida entre a sérvia Jelena Jankovic e a italiana Flavia Pennetta, também programada para acontecer nesta quinta.

