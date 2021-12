Na Itália, Brasil derrota China na estreia no Grand Prix

A Seleção Brasileira feminina de vôlei começou muito bem a busca pelo seu décimo título do Grand Prix. Nesta sexta-feira, 1º, em Sassari, na Itália, que recebe o Grupo C, a equipe derrotou a China por 3 sets a 1, com parciais de 25/21, 23/25, 25/17 e 25/16, em 1 hora e 52 minutos.

Embalada pela vitória no seu primeiro jogo no Grand Prix, a Seleção Brasileira volta a entrar em quadra neste sábado, 2, quando vai enfrentar a anfitriã Itália a partir das 15 horas (de Brasília). E o seu último jogo na chave será no domingo, diante da República Dominicana.

Nesta sexta, o técnico José Roberto Guimarães escalou a equipe com Fabiana, Dani Lins, Thaisa, Jaqueline, que voltou após um período afastada da seleção, Sheilla, Fernanda Garay e a líbero Camila Brait. Andreia, Natália, Monique e Fabiola entraram durante o jogo.

Fernanda Garay foi a principal pontuadora do Brasil com 19 acertos, seis a menos do que a chinesa Ting Zhu. Fabiana, com 18 pontos, Thaisa, com 16, e Jaqueline, com 15, foram outros destaques da seleção.

O Brasil começou a partida em ritmo lento, o que foi aproveitado pelas chinesas. As asiáticas abriram 4/0, foram aos dois tempos técnicos em vantagem (8/7 e 16/12) e chegaram a abrir 20/16. Porém, com uma bela reação, as brasileiras conseguiram a virada e venceram a primeira parcial do jogo por 25/21.

As seleções oscilaram menos no segundo set, mas a China quase sempre liderou o placar, tanto que novamente foi aos dois tempos técnicos em vantagem - 8/7 e 16/13. Assim, acabou empatando o jogo com o triunfo por 25/23.

Depois disso, o Brasil dominou completamente a partida. O começo do terceiro set foi equilibrado, mas logo a seleção deslanchou. A equipe abriu 16/11 e fechou a parcial em 25/17.

A facilidade se repetiu no quarto set da partida, com o Brasil abrindo boa vantagem já no primeiro tempo técnico - 8/5. A China ainda tentou conter a seleção, mas não teve êxito. Assim, as brasileiras venceram o set por 25/16, com o último ponto sendo feito por Jaqueline, para assegurar a primeira vitória no Grand Prix.

