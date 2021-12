Na final da Champions League feminina, Formiga briga por título mundial

Para os fãs da Liga dos Campeões que não aguentam esperar até opróximo sábado, 3, para a decisão entre Juventus e Real Madrid, uma boa saída pode ser assistir à final da versão feminina do torneio, nesta quinta-feira, 1, às 15h45, com transmissão do canal do YouTube da Uefa e no canal pago SporTV 2.

O duelo entre os franceses Paris Saint-Germain e Lyon no Cardiff City Stadium, no País de Gales (mesmo local da final masculina), vai decidir quem fica com a taça.

Assim como a final entre os homens, a feminina também tem representante da Bahia: se a Juventus conta com um Daniel Alves inspirado, o PSG aposta fichas na meia Formiga, que busca seu primeiro título da Champions na carreira.

Com 39 anos de idade e 20 de seleção brasileira, encerrados no fim do ano passado com direito à conquista do Torneio Internacional de Manaus, Miraíldes Mota coleciona títulos: são duas medalhas de prata olímpicas (em Pequim-2008 e Atenas-2004), um vice-campeonato na Copa do Mundo de 2007 e três de ouros nos Jogos Pan-Americanos (em Toronto-2015, Rio-2007 e Santo Domingo-2003).

A conquista da Liga dos Campeões – ao lado da atacante e ex-colega de seleção Cristiane, artilheira do PSG – seria a coroação para sua carreira e combustível para uma possível esticadinha nos gramados.

Formiga não tem jogado no PSG na sua função original. A meio-campista, conhecida pela velocidade e resistência inabalável, está atuando de forma mais recuada, e, por isso, não deve premiar Cristiane com passes na cara do gol. O que a atacante lamenta.

“É que aqui a Fu tá jogando numa posição que tecnicamente não é dela. Ela está jogando de primeira volante, então acaba não podendo sair pra armar essa bola pro ataque. É até um pouco ruim porque a Fu tem um passe muito bom”, disse a goleadora ao portal Dibradoras.

Final entre rivais

Ao lado de Cristiane, Formiga tenta o primeiro título da competição para o PSG, e mais: em cima do Lyon. Os dois times acirraram a rivalidade no ano passado, quando o a equipe de Paris foi eliminada na semifinal da liga com goleada: 7 a 0 na ida e 1 a 0 na volta.

Na Copa da França, os times voltaram a se encontrar e, desta vez, o placar terminou em 1 a 1, com o Lyon levando a melhor nos pênaltis. Cristiane admite que o rival está ‘engasgado’. “Acho que pro clube, pras jogadoras, pra torcida, seria maravilhoso a gente conseguir ganhar uma Champions League jogando contra o Lyon”, disse ele.

Mesmo com pouca visibilidade – a final masculina terá transmissão até em cinemas – e premiação bem menor – cerca de R$ 900 mil, contra R$ 54 milhões – o jogo promete ser igualmente emocionante e exibir a nata do esporte.

* Para quem quiser ouvir comentários e análises do jogo, o portal Dibradoras disponibiliza, ao vivo, no facebook.com/dibradoras, a partir das 18h

