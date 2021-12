Na estreia de Ney Franco, Sport é batido pelo Campinense na Copa do Nordeste

O Campinense soube tirar proveito do momento de mudança no Sport e largou na frente pela disputa das quartas de final da Copa do Nordeste. O time paraibano recebeu o rival pernambucano no estádio Amigão, em Campina Grande (PB), na noite desta quinta-feira, 30, pela partida de ida, e venceu por 3 a 1.

No jogo de volta, que já vai ser disputado no próximo domingo na Ilha do Retiro, em Recife, o Sport precisa de uma vitória por 2 a 0 ou por três gols de diferença. Se vencer por 3 a 1, o Sport leva a decisão para os pênaltis. Uma chance para o técnico Ney Franco se reabilitar da estreia negativa no lugar de Daniel Paulista.

O Campinense abriu 2 a 0 no primeiro tempo, com gols de Magno e Reinaldo Alagoano. O Sport diminuiu aos 35 minutos do segundo tempo com Juninho, mas levou o terceiro gol aos 38, com Reinaldo Alagoano, de novo.

VISITANTES BRILHAM

Este resultado na Paraíba, na teoria, foi a única surpresa na abertura das quartas de final. Três jogos foram realizados na última quarta-feira, 29, e com três vitórias dos visitantes.

O Vitória ganhou do River, por 3 a 2, no Piauí, e pode perder até por 1 a 0, em Salvador, neste sábado, 1º. O Bahia conseguiu uma vantagem maior em cima do Sergipe, ao golear por 4 a 2. Na volta, neste domingo, 2, pode perder por 1 a 0 ou por dois gols de diferença desde que faça gol. O Santa Cruz fez 1 a 0 sobre o Itabaiana (SE), e joga pelo empate na volta, também neste sábado em Recife.

