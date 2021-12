Na estreia de Buffon, PSG perde amistoso para time da terceira divisão

Grande contratação do Paris Saint-Germain para a próxima temporada, o goleiro Gianluigi Buffon estreou pelo clube neste domingo. E o primeiro momento do veterano de 40 anos com a camisa da equipe não foi dos melhores. Afinal, ela saiu derrotada no amistoso diante do Chambly, da terceira divisão nacional, por 4 a 2.

Enquanto os olhares do mundo do futebol estão voltados para a decisão da Copa da Rússia, o estrelado PSG colocou em campo um time cheio de reservas para jogar. Em seu centro de treinamento, a equipe recebeu o Chambly, semifinalista da última Copa da França, e se deu mal.

Além de Buffon, os únicos nomes conhecidos do torcedor que entraram em campo foram o volante Rabiot e o meia-atacante Jesé, ex-Real Madrid e que atuou emprestado pelo Stoke City na última temporada. Filho de George Weah, Timothy Weah também atuou. Afinal, Neymar, Cavani, entre outros, estiveram na Copa do Mundo e Mbappé, Areola e Kimpembe defendem a França na decisão diante da Croácia, neste domingo.

Enfraquecido, o PSG viu o Chambly marcar duas vezes no primeiro tempo. Soubervie foi o responsável por vazar Buffon pela primeira vez com a camisa do clube, de pênalti, aos seis minutos. Aos 36, Doucouré ampliou.

Buffon foi substituído pouco depois por Descamps, mas o jogo seguiu igual. Etshimi marcou o terceiro do Chambly, antes que Dagba e Postolachi balançassem a rede e dessem esperança ao PSG. Mas já nos minutos finais, Dadoune fez o quarto dos visitantes e deu números finais à partida.

