Na Espanha, Magnano visita Augusto Lima e elogia pivô

Depois de passar pelos Estados Unidos e conversar com os atletas brasileiros que estão na NBA, Rubén Magnano agora visita a Espanha para saber melhor da condição física e da disponibilidade dos jogadores que atuam por lá. Na quarta, em Múrcia, o encontro foi com o ala-pivô Augusto Lima, que joga pelo time local.

O jogador tem média 7,1 rebotes na temporada espanhola, sendo o líder da estatística. Além disso, é o quarto melhor em recuperações de bola, além de ter média de pouco mais de 10 pontos por jogo.

"Sempre tenho um bom bate-papo com Augusto Lima porque é um jogador que sempre tem muita importância. Infelizmente, passou por muitos problemas de lesões. Mas ele se mostrou muito disposto a defender seu país. Augusto está tendo uma temporada muito boa, com um nível de jogo grande. Mesmo tão jovem, possui muita experiência e muito a dar, mas claro que também com muito a crescer", avaliou Magnano.

Na Espanha, Magnano já conversou com os jogadores Lucas Bebê (do Estudiantes) e Rafael Luz (Rio Natura Monbus). Entre sexta e sábado estão confirmados os encontros com o pivô Rafael Hettsheimeir (Unicaja Málaga) e com o armador Marcelinho Huertas (Barcelona). Durante a viagem, Rubén também irá se reunir com o armador Raulzinho, que defende o Gipuzkoa Basket.

