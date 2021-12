Na despedida de Renato Gaúcho, Bahia vence Paraná e encosta no G4

Em partida complicada que marcou a despedida de Renato Gaúcho do tricolor, o Bahia jogou bem e venceu o Paraná por 2 a 1, na terça, em Pituaçu, pela 13ª rodada da Série B. Morais, de voleio, e Jael, de pênalti, marcaram para o Esquadrão. Os paranistas descontaram com Alessandro Lopes.



Com o triunfo, o tricolor ocupa a 6ª posição da Segundona, com 23 pontos conquistados. Agora, o time enfrentará outro clube paranaense, o Coritiba, sábado, 14, às 16h10, pela 14ª rodada da competição.

O jogo - O primeiro tempo foi equilibrado, mas o Bahia conseguiu sair em contra-ataques e levar perigo ao gol do Paraná. Aos 22 minutos, o tricolor baiano marcou o primeiro em bela jogada de Jael, que recebeu bola no meio de campo e tocou de calcanhar para Ávine. O lateral apareceu pela esquerda e cruzou para Morais finalizar de voleio e marcar um belo gol.



Aos 26 minutos, Gílson cobrou falta na área e Irineu apareceu na área para cabecear, mas a bola foi para fora. Mesmo com a equipe paranista pressionando, o Bahia quase marcou o segundo aos 32 minutos, em outra jogada de Jael, que deixou Ávine livre na cara do gol, mas o lateral chutou rasteiro e Juninho fez uma bela defesa.



Segundo tempo – No início da segunda etapa, o Paraná começou no ataque com uma boa jogada do lateral-direito Jefferson, que cruzou para a área, mas Fábio Bahia apareceu bem e afastou o perigo de cabeça.



O Bahia continuou aproveitando jogadas de contra-ataque. Aos dez minutos, Fábio Bahia invadiu a área pela direita e sofreu falta, mas o árbitro não marcou a penalidade.



Aos 12, ele marcou o pênalti, quando Jael invadiu a área e foi agarrado pelo defensor paranista. O atacante bateu com categoria no canto esquerdo de Juninho para marcar o segundo do tricolor e seu primeiro gol na Série B de 2010.



Aos 16 minutos, o Paraná diminuiu o placar em uma bola parada, quando Alessandro Lopes aproveitou o cruzamento e desviou de cabeça para o gol.



O meia Vander entrou no lugar do volante Bruno Octávio e deu velocidade ao meio-campo tricolor. Aos 24, o atleta invadiu a área pela direita e cruzou rasteiro para o desvio de Rodrigo Gral, mas o jogador estava marcado e a bola saiu fraca nas mãos de Juninho.



O Paraná foi para o ataque na busca do empate, mas a defesa do Esquadrão estava bem posicionada e não deu chances aos cruzamentos do clube paranista.



Aos 40, Diogo tabelou com Marcelo Toscano e chutou de primeira de fora da área, a bola passou perto do gol de Renê, mas foi para fora. O tricolor paranaense continuou tentando com os cruzamentos, mas o jogo terminou mesmo com o triunfo do Bahia.





Bahia 2 x 1 Paraná



Pituaçu, às 21h50



Bahia: Renê; Fábio Bahia, Alison, Vagner e Ávine; Marcone, Bruno Octávio (Vander), Hélder e Morais; Jael (Adriano) e Rodrigo Gral (Aleílson). Técnico: Renato Gaúcho.

Paraná: Juninho; Alessandro Lopes (Serginho Catarinense), Luiz Henrique e Irineu; Jefferson, Chicão, Diogo, Vinicius (Walderi) e Gílson; Marcelo Toscano e Leandro Bocão (Somália). Técnico: Marcelo Oliveira.



Gols: Morais (aos 22 min do 1º tempo) e Jael (aos 13 min do 2º tempo) para o Bahia; Alessandro Lopes (aos 16 min do 2º tempo) para o Paraná.

Cartões amarelos: Alison (Bahia); Alessandro Lopes, Marcelo Toscano, Leandro Bocão e Vinicius (Paraná).



Público: 10.343 pagantes

Renda: R$ 204.850,00



Árbitro: Fabrício Neves Corrêa (RS)

Assistentes: José Eduardo Calza (RS) e Alexandre A. P. Kleiniche (RS)

adblock ativo