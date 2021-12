Na concorrência por vaga de titular na seleção, Coutinho e Willian trocam elogios

Concorrentes, porém amigos. Assim é a relação entre Willian e Philippe Coutinho, que brigam por uma vaga no setor ofensivo da seleção brasileira do técnico Tite. Nesta quarta-feira, 21, às vésperas dos amistosos com Rússia e Alemanha, os dois jogadores trocaram elogios.

"Falar do Willian é fácil, é um cara grande dentro e fora do campo, com qualidades imensas. Sou fã dele, sou feliz por compartilhar momentos dentro da seleção", disse Coutinho, antes de enumerar as qualidades do companheiro de time: "explosão, habilidade, qualidade de finalização, é um jogador completo".

Willian não deixou por menos e também reconheceu os méritos de Coutinho. "Vocês [da imprensa] sabem da qualidade dele, não é à toa que está num dos maiores clubes do mundo. Sou fã do futebol dele, gosto de vê-lo jogar. Além de habilidoso e técnico, me chama atenção quando ele abre pro meio, pode sair pro abraço que é caixa", brincou o jogador do Chelsea.

O meia comentou também sobre a amizade entre os dois fora de campo, mesmo nos tempos em que Coutinho atuava no Liverpool, um dos maiores rivais do Chelsea. "Éramos rivais na época, cada um defendia seu lado, mas na seleção e até mesmo fora de campo temos uma amizade boa, bem legal, entre as famílias também. Isso é bacana, ainda melhor para nós na seleção termos união fora de campo para que dentro as coisas possam fluir melhor."

Ex-rivais no futebol inglês (agora Coutinho defende o Barcelona), os dois jogadores são concorrentes por uma vaga no setor ofensivo da seleção. Em jogos anteriores da equipe de Tite, já se revezaram na posição de Neymar, com Coutinho de titular e Willian na reserva. Desta vez, eles devem atuar juntos em razão da ausência do atacante do Paris Saint-Germain, que se recupera de cirurgia no pé direito.

O período na reserva de Coutinho não incomodou Willian. "A lealdade, honestidade, isso é importante. Em todo esse período eu e Coutinho sempre tivemos isso, nunca um fez cara feia para o outro", afirmou o meia do Chelsea. "Sempre nos demos muito bem, eu torci por ele quando ele era titular, e vice-versa. Importante é ser leal, o Tite sempre preza essa palavra."

Nesta sexta-feira, Willian deve jogar na posição de Neymar, mais à frente, formando trio de ataque com Douglas Costa e Gabriel Jesus. Coutinho atuará mais atrás, com Paulinho e Casemiro. Tite deve deixar Renato Augusto, que geralmente é titular, no banco de reservas para fazer um teste no meio-campo da equipe.

O amistoso entre a seleção brasileira e a Rússia está marcado para as 13 horas (horário de Brasília) desta sexta-feira. Depois de encarar os futuros anfitriões da Copa, a seleção enfrentará a Alemanha quatro dias mais tarde, em Berlim. O Brasil está no Grupo E da Copa do Mundo e estreia no dia 17 de junho, diante da Suíça. Costa Rica e Sérvia serão os outros adversários da primeira fase.

adblock ativo